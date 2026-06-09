Lanza Coahuila campaña internacional para atraer turistas del Mundial de Futbol

El Gobierno del Estado de Coahuila puso en marcha una estrategia de promoción turística nacional e internacional con el objetivo de atraer a los visitantes que llegarán al norte del país con motivo de la Copa Mundial de Futbol. Aprovechando la cercanía geográfica con Nuevo León, una de las sedes oficiales del torneo, las autoridades estatales buscan posicionar los atractivos naturales, culturales y recreativos de Coahuila como destinos complementarios para los aficionados nacionales y extranjeros que asistirán a los encuentros mundialistas.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la infraestructura turística de la entidad se encuentra preparada para recibir visitantes y que la campaña de promoción ha sido diseñada de manera estratégica, enfocándose principalmente en los países cuyas selecciones disputarán partidos en Nuevo León. “Hemos estado pautando en otros países del mundo, principalmente en aquellos que tendrán participación en los juegos que se desarrollarán en Nuevo León”, señaló el mandatario estatal al referirse a las acciones de difusión que se realizan en mercados internacionales.

La estrategia promocional destaca la diversidad de ecosistemas con los que cuenta Coahuila, así como su riqueza cultural, histórica y gastronómica. Entre los principales atractivos se encuentran los pueblos mágicos, los desiertos, las áreas naturales protegidas, los cañones y los bosques que distinguen a las diferentes regiones del estado. “Estamos abiertos para recibir en nuestros pueblos mágicos, nuestros desiertos, cañones y bosques al turismo que pueda desprenderse de los partidos que se celebrarán durante el Mundial”, expresó Jiménez Salinas.

Las autoridades estatales consideran que la conectividad carretera, la infraestructura hotelera y la oferta turística de Coahuila representan una oportunidad para captar parte del flujo de visitantes que arribarán a la región durante el torneo. Asimismo, estiman que la llegada de turistas nacionales e internacionales podría generar una derrama económica favorable para diversos sectores productivos, entre ellos el hotelero, restaurantero, comercial y de servicios.

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