Lanza Coahuila campaña internacional para atraer turistas del Mundial de Futbol

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    Lanza Coahuila campaña internacional para atraer turistas del Mundial de Futbol
    La campaña busca atraer a los visitantes que llegarán al norte de México durante el torneo. ESPECIAL

El estado promociona sus pueblos mágicos, bosques y desiertos en los países que jugarán en la sede de Nuevo León

El Gobierno del Estado de Coahuila puso en marcha una estrategia de promoción turística nacional e internacional con el objetivo de atraer a los visitantes que llegarán al norte del país con motivo de la Copa Mundial de Futbol.

Aprovechando la cercanía geográfica con Nuevo León, una de las sedes oficiales del torneo, las autoridades estatales buscan posicionar los atractivos naturales, culturales y recreativos de Coahuila como destinos complementarios para los aficionados nacionales y extranjeros que asistirán a los encuentros mundialistas.

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El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la infraestructura turística de la entidad se encuentra preparada para recibir visitantes y que la campaña de promoción ha sido diseñada de manera estratégica, enfocándose principalmente en los países cuyas selecciones disputarán partidos en Nuevo León.

“Hemos estado pautando en otros países del mundo, principalmente en aquellos que tendrán participación en los juegos que se desarrollarán en Nuevo León”, señaló el mandatario estatal al referirse a las acciones de difusión que se realizan en mercados internacionales.

La estrategia promocional destaca la diversidad de ecosistemas con los que cuenta Coahuila, así como su riqueza cultural, histórica y gastronómica. Entre los principales atractivos se encuentran los pueblos mágicos, los desiertos, las áreas naturales protegidas, los cañones y los bosques que distinguen a las diferentes regiones del estado.

“Estamos abiertos para recibir en nuestros pueblos mágicos, nuestros desiertos, cañones y bosques al turismo que pueda desprenderse de los partidos que se celebrarán durante el Mundial”, expresó Jiménez Salinas.

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Las autoridades estatales consideran que la conectividad carretera, la infraestructura hotelera y la oferta turística de Coahuila representan una oportunidad para captar parte del flujo de visitantes que arribarán a la región durante el torneo.

Asimismo, estiman que la llegada de turistas nacionales e internacionales podría generar una derrama económica favorable para diversos sectores productivos, entre ellos el hotelero, restaurantero, comercial y de servicios.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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