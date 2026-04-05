Lanza Jiménez, Coahuila, campaña para prevenir accidentes y cuidar espacios en Semana Santa

JIMÉNEZ, COAH.- Para promover una Semana Santa segura y responsable, el Gobierno Municipal de Jiménez puso en marcha una campaña de concientización. La campaña está dirigida a las familias y ciudadanos que durante este periodo vacacional salen de la ciudad o acuden a ríos, plazas y diversas áreas recreativas de la región o de la entidad.

Dicha estrategia tiene como finalidad prevenir accidentes, así como fomentar entre la población el cuidado y preservación de los espacios públicos y naturales. La administración municipal difundió un mensaje en el que exhorta tanto a habitantes como a visitantes a mantener limpias las áreas recreativas, depositar los residuos en los contenedores correspondientes y contribuir a la conservación del entorno.

“Se les pide a la ciudadanía que se encuentra de visita en nuestro municipio, su valiosa colaboración para mantener limpias nuestras áreas naturales y espacios públicos. Favor de depositar los residuos en los lugares destinados para ello y contribuir al cuidado del entorno. Su apoyo es fundamental para preservar la buena imagen y el equilibrio de nuestro municipio”, compartieron en sus redes sociales.

Asimismo, informaron que elementos de Protección Civil realiza recorridos de vigilancia en ríos y distintos espacios de convivencia para atender de manera oportuna cualquier eventualidad. Autoridades municipales reiteraron el llamado a los ciudadanos para que en caso de emergencias soliciten apoyo inmediato a través del número 911. El municipio de Jiménez busca, a través de esta campaña, fortalecer las acciones de prevención durante el periodo vacacional de Semana Santa y evitar situaciones de riesgo que puedan derivar en accidentes o tragedias familiares.

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