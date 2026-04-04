Saltillo ofrece exposiciones para visitar en familia esta temporada vacacional

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Saltillo
/ 4 abril 2026
    Saltillo ofrece exposiciones para visitar en familia esta temporada vacacional
    Los museos y recintos municipales, mantendrán un horario de martes a domingo, de 10 a 18 horas. CORTESÍA

Espacios como Casa Purcell, el Museo Rubén Herrera, el García Carrillo y el Mirador mantienen muestras abiertas al público

Para quienes buscan actividades culturales durante estos días en Saltillo, distintos recintos mantienen exposiciones vigentes abiertas al público. Las opciones que van desde muestras colectivas hasta propuestas de arte contemporáneo y cerámica regional.

Una de ellas es “Abrir la brecha”, una exposición colectiva de mujeres que se presenta en el Centro Cultural Casa Purcell, disponible de martes a domingo, en horario de 10:00 a 18:00 horas.

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En ese mismo horario también puede visitarse el Museo Rubén Herrera, donde actualmente se exhibe “Gestar el nido”, una muestra individual de Mar Gasca Madrigal.

Otra opción es el Centro Cultural Teatro García Carrillo, donde permanece abierta hasta el 6 de abril la exposición colectiva regional “Cerámica del desierto 4.0”.

De acuerdo con la información, en ese mismo recinto se prevé la inauguración de una nueva muestra el próximo 15 de abril, por lo que el espacio mantendrá actividad cultural durante este mes.

$!La exposición “Cerámica del desierto 4.0” se encuentra aún en exhibición hasta el 6 de abril en el Centro Cultural Teatro García Carrillo.
La exposición “Cerámica del desierto 4.0” se encuentra aún en exhibición hasta el 6 de abril en el Centro Cultural Teatro García Carrillo. CORTESÍA

A estas alternativas se suma el Parque Mirador Saltillo, cuya sala de exposiciones alberga la muestra “La Grandeza de Saltillo”, además del acceso a la torre 360.

En este caso, el horario de visita es de miércoles a domingo, de 12:00 a 17:30 horas, aunque se informó que el espacio permanecerá cerrado el viernes 3 de abril.

Con esta oferta, la ciudad mantiene abiertos distintos espacios culturales para quienes buscan actividades familiares, recorridos artísticos o una opción distinta durante el periodo vacacional.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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