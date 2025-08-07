Le ‘acomodan los huesitos’ al Gobernador de Coahuila

Coahuila
/ 7 agosto 2025
    Le ‘acomodan los huesitos’ al Gobernador de Coahuila
    La espontánea acción de Juanita Parra, la mujer que le dio el masaje, se volvió viral y llenó de buenos deseos la comunidad digital. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

El gobernador Manolo Jiménez se viraliza en TikTok al disfrutar un masaje sorpresa que le alivió el estrés momentáneamente

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, se viralizó en TikTok tras aparecer en un divertido momento mientras recibía un masaje sorpresa.

El video, compartido por el propio mandatario en su cuenta, lo muestra relajándose y disfrutando de un “ajustón” que le regaló una seguidora. Con el título “Mi amiga sabe lo que necesito”, Manolo Jiménez compartió el video en el cual se observa cómo se dejó consentir, mientras sonaba de fondo la canción “De color de rosa” de Belinda, un toque que hizo el clip aún más simpático.

TE PUEDE INTERESAR: Máquina vs. chicles: Saltillo refuerza limpieza en el Centro Histórico

@manolojimenezs Mi amiga sabe lo que necesito... #DeColorDeRosa #BelindaPop ♬ sonido original - Manolo Jiménez Salinas

La protagonista del momento es Juanita Parra, quien con su uniforme de seguridad privada y mucha buena onda, confesó desde su cuenta de TikTok que su intención fue “solamente compartir la energía positiva y de curación con gusto”.

Sus palabras y la escena del Gobernador recibiendo su masaje espontáneo rápidamente conquistaron a la comunidad digital, que celebró con risas y buenos deseos esta inesperada muestra de relajación política.

Usuarios en redes no tardaron en comentar con bromas, aplaudiendo la humildad y el sentido del humor del mandatario, quien sin duda encontró la forma perfecta de aliviar el estrés de su apretada agenda.

Porque, al final, ¿quién dijo que la política no puede tener su dosis de buen humor.

