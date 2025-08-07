Máquina vs. chicles: Saltillo refuerza limpieza en el Centro Histórico

Saltillo
/ 7 agosto 2025
    Máquina vs. chicles: Saltillo refuerza limpieza en el Centro Histórico
    Durante el evento en el Museo Rubén Herrera, se destacó la importancia de modernizar las herramientas de Servicios Públicos para ofrecer un entorno más limpio y seguro a residentes y visitantes. FOTO: CORTESÍA

Además de cámaras de vigilancia, el Municipio presentó un nuevo equipo para remover manchas de chicles, grasa y aceite en banquetas del primer cuadro de la ciudad

En calles como Victoria, Allende o Aldama, las manchas pegadas en el suelo se han vuelto parte del paisaje. Algunas tienen tantos años que ya no se distingue si fueron un descuido o una renuncia a intentar limpiarlas. A raíz de esto, el Ayuntamiento presentó una máquina especializada que podrá intervenir de manera más efectiva en esas superficies, según se dijo.

La presentación se realizó en el Museo Rubén Herrera y estuvo encabezada por el alcalde Javier Díaz González, quien también anunció la entrega de 20 nuevas cámaras de vigilancia para el primer cuadro de la ciudad.

$!El alcalde Javier Díaz González encabezó la presentación del equipo y anunció también la instalación de 20 nuevas cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad.
El nuevo equipo de limpieza profunda, marca Kärcher, se incorpora a las tareas de Servicios Públicos. Es una hidrolavadora de alta presión montada sobre tráiler, que trabaja con agua caliente, desengrasante y un motor de gasolina, lo que le permite operar sin conexión eléctrica. Tiene capacidad para 700 litros de agua y se abastecerá con pipas.

“En las banquetas del centro hay manchas que no se quitan con lo habitual. El chicle ya no está, pero la grasa sí, y con el paso del tiempo eso va dejando una huella difícil de borrar”, explicó Aníbal Soberón, titular de Servicios Primarios.

$!La hidrolavadora de alta presión permitirá eliminar manchas difíciles en banquetas del centro, como grasa y residuos de basura, mejorando la imagen urbana de Saltillo.
La operación iniciará en horario nocturno y por zonas, en coordinación con el equipo del Distrito Centro, afirmó Soberón. Las primeras rutas incluyen la plaza Acuña, el Mercado Juárez, General Cepeda, Juárez y Victoria. Además de los residuos de chicle, se buscará remover las manchas provocadas por basura mal manejada, sobre todo en áreas con actividad comercial intensa.

$!La puesta en marcha de este equipo marca un avance significativo en las estrategias municipales para revitalizar la zona centro, combinando tecnología y vigilancia para mejorar la calidad de vida.
“No es que el chicle siga ahí, pero queda la grasa. Esta máquina nos va a ayudar a remover eso. Y lo más importante que pedimos: no tiren su chicle. Pónganle el papelito y tírenlo en la basura”, insistió Soberón.

Además de la intervención en banquetas, el municipio colocará 20 nuevas cámaras de vigilancia, en coordinación con comerciantes de la zona. El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, detalló que con esta entrega Saltillo suma 893 dispositivos en operación. En lo que va del año, dijo, se ha logrado detener a 59 personas en la zona centro, 44 de ellas gracias a las cámaras instaladas a principios de 2025.

$!Aníbal Soberón explicó que la nueva hidrolavadora permitirá eliminar las manchas difíciles de grasa que el tiempo ha dejado en las banquetas del centro, e hizo un llamado a la ciudadanía para evitar tirar chicles en la vía pública y contribuir a mantener limpias las calles.
“Hemos captado gente que intentaba abrir establecimientos o vehículos. Eso nos ha permitido actuar a tiempo”, comentó. También informó que se integrarán bicicletas eléctricas al patrullaje del centro.

Roberto Rojas, director del Distrito Centro, señaló que esta intervención forma parte de un plan más amplio para mejorar la imagen y el funcionamiento del primer cuadro. “Día a día realizamos actividades para fortalecer el Centro Histórico. Las tareas que ya comenzaron se van a replicar en otros puntos. Vamos paso a paso”.

