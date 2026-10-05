Le ‘ayudan’ en el cajero y terminan robándole 8 mil pesos en Parras

PARRAS, COAH.- Elementos de la Policía del Estado de Coahuila detuvieron a dos hombres originarios de la Ciudad de México, acusados de apropiarse de 8 mil pesos correspondientes a la pensión de un adulto mayor, tras intentar engañar a una familiar de la víctima en un cajero automático. Los hechos ocurrieron en un cajero automático de Bancomer, ubicado en el cruce de las calles Reforma y Ramos Arizpe, en el Centro de Parras. Doña San Juana “N” acudió al lugar para retirar la pensión de su padre; sin embargo, al no dominar por completo el funcionamiento del equipo, dos hombres que se encontraban en las inmediaciones se acercaron y le ofrecieron ayuda.

Una vez dentro del área de cajeros, los individuos realizaron la operación, pero retiraron el dinero y trataron de ocultárselo a la afectada. No obstante, Doña Juana “N” presenció claramente cómo tomaron el efectivo y de inmediato avisó a su esposo, quien solicitó apoyo a una unidad de la Policía del Estado que circulaba por la zona. Los oficiales realizaron una inspección a los sospechosos, durante la cual localizaron 8 mil pesos en efectivo, cantidad que correspondía a la pensión que la señora intentaba retirar. Ante la evidencia, los hombres reconocieron los hechos y devolvieron el dinero a la afectada.