Le ‘ayudan’ en el cajero y terminan robándole 8 mil pesos en Parras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los hechos ocurrieron en un cajero ubicado en el Centro, donde la afectada solicitó apoyo a su esposo y posteriormente intervino una unidad de la Policía del Estado
PARRAS, COAH.- Elementos de la Policía del Estado de Coahuila detuvieron a dos hombres originarios de la Ciudad de México, acusados de apropiarse de 8 mil pesos correspondientes a la pensión de un adulto mayor, tras intentar engañar a una familiar de la víctima en un cajero automático.
Los hechos ocurrieron en un cajero automático de Bancomer, ubicado en el cruce de las calles Reforma y Ramos Arizpe, en el Centro de Parras. Doña San Juana “N” acudió al lugar para retirar la pensión de su padre; sin embargo, al no dominar por completo el funcionamiento del equipo, dos hombres que se encontraban en las inmediaciones se acercaron y le ofrecieron ayuda.
Una vez dentro del área de cajeros, los individuos realizaron la operación, pero retiraron el dinero y trataron de ocultárselo a la afectada. No obstante, Doña Juana “N” presenció claramente cómo tomaron el efectivo y de inmediato avisó a su esposo, quien solicitó apoyo a una unidad de la Policía del Estado que circulaba por la zona.
Los oficiales realizaron una inspección a los sospechosos, durante la cual localizaron 8 mil pesos en efectivo, cantidad que correspondía a la pensión que la señora intentaba retirar. Ante la evidencia, los hombres reconocieron los hechos y devolvieron el dinero a la afectada.
Los detenidos fueron identificados como Antonio “N” y Axel “N”, ambos originarios de la Ciudad de México. Posteriormente, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar las responsabilidades legales que resulten de los hechos.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Evite aceptar ayuda de desconocidos al utilizar cajeros automáticos. Si necesita apoyo, acuda directamente con el personal del banco o solicite el acompañamiento de una persona de confianza.