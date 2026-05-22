‘Le encargo chin.. a mis guercos’: madre de familia acaba con su vida en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Consternación y tristeza invadieron al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas luego de que una joven madre de familia fuera encontrada sin vida dentro de su domicilio este viernes, dejando además un desgarrador mensaje dedicado a su madre: “Le encargo chingos a mis guercos”. La víctima fue identificada como Lesly Dariela Ramírez Ávila, de apenas 25 años de edad, quien presuntamente decidió terminar con su vida en una vivienda ubicada sobre la calle Cástulo B. Aguirre, en la colonia Elsa Hernández.

El reporte movilizó a elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia, quienes al llegar al lugar encontraron a la joven ya sin signos vitales. Paramédicos de Protección Civil confirmaron el fallecimiento, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Familiares y vecinos quedaron completamente impactados por la tragedia, pero sobre todo por las palabras que la joven dejó antes de morir, reflejando la preocupación que sentía por sus hijos.

El mensaje rápidamente generó conmoción entre habitantes de Cuatro Ciénegas, donde muchos expresaron tristeza e incredulidad ante lo sucedido. Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de evidencias en el domicilio y posteriormente el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Monclova para practicar la necropsia de ley. La muerte de la joven madre ha dejado un profundo dolor entre quienes la conocían, convirtiéndose en un hecho que ha tocado el corazón de toda una comunidad.

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