‘Le encargo chin.. a mis guercos’: madre de familia acaba con su vida en Cuatro Ciénegas

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    ‘Le encargo chin.. a mis guercos’: madre de familia acaba con su vida en Cuatro Ciénegas
    En un domicilio de la calle Cástulo B. Aguirre, de la colonia Elsa Hernández, una joven madre decidió acabar cn su vida. LIDIET MEXICANO

La mujer de apenas 25 años de edad, dejó recado póstumo dirigido a su madre

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Consternación y tristeza invadieron al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas luego de que una joven madre de familia fuera encontrada sin vida dentro de su domicilio este viernes, dejando además un desgarrador mensaje dedicado a su madre: “Le encargo chingos a mis guercos”.

La víctima fue identificada como Lesly Dariela Ramírez Ávila, de apenas 25 años de edad, quien presuntamente decidió terminar con su vida en una vivienda ubicada sobre la calle Cástulo B. Aguirre, en la colonia Elsa Hernández.

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El reporte movilizó a elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia, quienes al llegar al lugar encontraron a la joven ya sin signos vitales. Paramédicos de Protección Civil confirmaron el fallecimiento, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Familiares y vecinos quedaron completamente impactados por la tragedia, pero sobre todo por las palabras que la joven dejó antes de morir, reflejando la preocupación que sentía por sus hijos.

$!En el recado póstumo la mujer pide a su madre le cuide a sus hijos.
En el recado póstumo la mujer pide a su madre le cuide a sus hijos. LIDIET MEXICANO

El mensaje rápidamente generó conmoción entre habitantes de Cuatro Ciénegas, donde muchos expresaron tristeza e incredulidad ante lo sucedido.

Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de evidencias en el domicilio y posteriormente el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Monclova para practicar la necropsia de ley.

La muerte de la joven madre ha dejado un profundo dolor entre quienes la conocían, convirtiéndose en un hecho que ha tocado el corazón de toda una comunidad.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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