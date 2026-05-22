Refuerzan presencia operativa para fortalecer la tranquilidad en Ramos Arizpe

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    Refuerzan presencia operativa para fortalecer la tranquilidad en Ramos Arizpe
    Corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen recorridos preventivos en distintos sectores de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizan recorridos, atienden reportes y mantienen monitoreo constante

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de mantener condiciones de orden y respuesta oportuna ante cualquier eventualidad, corporaciones de seguridad y auxilio de los distintos órdenes de gobierno desarrollan de manera permanente acciones de vigilancia y prevención en diversos sectores de Ramos Arizpe.

Las labores se llevan a cabo mediante una coordinación interinstitucional que involucra a dependencias federales, estatales y municipales, las cuales mantienen recorridos estratégicos, atención a reportes ciudadanos y despliegues en puntos considerados prioritarios dentro de la ciudad.

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De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, estas tareas forman parte de la estrategia cotidiana implementada para fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes y contribuir a la protección de las familias ramosarizpenses.

La dependencia señaló que los operativos se realizan conforme a los protocolos establecidos, privilegiando la proximidad con la ciudadanía y la cobertura de zonas habitacionales, comerciales e industriales.

$!Autoridades municipales exhortaron a la población a utilizar de manera responsable los números de emergencia y colaborar con los mecanismos de prevención.
Autoridades municipales exhortaron a la población a utilizar de manera responsable los números de emergencia y colaborar con los mecanismos de prevención. CORTESÍA

Asimismo, se reiteró la importancia de la participación ciudadana para complementar estas acciones, por lo que se exhortó a la población a hacer uso responsable de los números de emergencia y reportar cualquier situación que requiera la intervención de las autoridades competentes.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó que la construcción de entornos más seguros requiere del trabajo conjunto entre instituciones y sociedad, por lo que la comunicación oportuna y la colaboración de la comunidad continúan siendo factores fundamentales para fortalecer la prevención y la atención inmediata.

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