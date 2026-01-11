Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’

Tras una detención que fue calificada como arbitraria y abusiva, Armando Castilla Galindo, director general del periódico VANGUARDIA, recuperó su libertad luego de que se demostrara que no existían elementos suficientes para dar curso a la denuncia presentada en su contra. El caso generó una amplia condena por parte de organismos internacionales, medios nacionales, periodistas, analistas, juristas y activistas, quienes denunciaron el uso de las instituciones de justicia como herramientas de persecución política y censura. TE PUEDE INTERESAR: Señalan tintes políticos y tácticas de intimidación en detención de Armando Castilla, Director de VANGUARDIA La detención de Castilla Galindo se ejecutó el pasado viernes 9 de enero en el aeropuerto de Nuevo León y se originó a partir de una controversia mercantil relacionada con un inmueble en Saltillo, propiedad de su familia, la cual fue convertida de manera artificial en un asunto penal. Compañeros del gremio periodístico señalaron que el proceso fue construido para dañar la imagen del comunicador y enviar un mensaje de intimidación al periodismo independiente. Articulistas de la casa editora describieron el hecho como un intento del oficialismo por imponer un clima de miedo mediante la fabricación de delitos “al vapor”.

REACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL La detención provocó una respuesta inmediata de 24 diarios del país y de diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la acción como ilegal y como un atentado contra las garantías del comunicador. La organización internacional Artículo 19 exigió respeto al debido proceso, mientras que la Alianza de Medios MX recordó que VANGUARDIA ya había denunciado anteriormente una persecución judicial sistemática. VULNERABILIDAD CIUDADANA A nivel local, políticos y promotores culturales expresaron su alarma ante lo que consideran un “uso faccioso de los poderes públicos”. Alfonso Danao, coordinador de Movimiento Ciudadano, enfatizó que cualquier privación de la libertad de un periodista debe encender las alarmas sobre el derecho a la libre expresión. El empresario Sergio Castillo Lara cuestionó la seguridad jurídica de la población, señalando que si el director del medio más influyente del estado es vulnerado, el resto de los ciudadanos queda en una posición de total indefensión ante la ley. Por su parte, Víctor Manuel Sánchez, articulista de VANGUARDIA, indicó que este diario ha demostrado ser a lo largo de los años un espacio abierto a las ideas y del análisis del acontecer social. Se trata pues de una plataforma de interés público que da voz a muchos actores y visiones.