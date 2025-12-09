Librará Coahuila cierre de año sin pedir créditos bancarios

Coahuila
/ 9 diciembre 2025
    Librará Coahuila cierre de año sin pedir créditos bancarios
    El gobernador Manolo Jiménez acudió este lunes al informe de gobierno de Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe. Foto: Héctor García

Gobernador del Estado afirma que por primera vez en muchos años no se recurrirá a deuda de corto plazo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, aseguró que la entidad cuenta con recursos para realizar pagos de aguinaldos y proveedores, por lo que anunció que este año no se pedirán créditos bancarios.

“No se va a pedir crédito a corto plazo, cosa que hace muchos años que esto no sucedía”, dijo.

Para Coahuila, que tiene una deuda bancaria de 36 mil 082 millones de pesos, al cierre del mes de noviembre, que representa el 49 por ciento del presupuesto con el que contó este año, cerrar el 2025 sin tener que recurrir a créditos bancarios es un logro.

En años y administraciones anteriores se recurría a la contratación de empréstitos para cumplir con el cierre fiscal. Por ejemplo, el año pasado se solicitaron mil 500 mil millones de pesos a Banorte y HSBC, de acuerdo a documentos de la Secretaría de Finanzas.

El plazo legal para el pago de aguinaldo marca como máximo el día 20 de diciembre. En el caso de Coahuila se pagarán entre el 10 y 11 de diciembre. Se estima que el monto del aguinaldo a pagar será superior a los mil millones de pesos.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

