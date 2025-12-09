Librará Coahuila cierre de año sin pedir créditos bancarios

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, aseguró que la entidad cuenta con recursos para realizar pagos de aguinaldos y proveedores, por lo que anunció que este año no se pedirán créditos bancarios.

“No se va a pedir crédito a corto plazo, cosa que hace muchos años que esto no sucedía”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA e inversiones, la apuesta para reactivar las regiones: Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Para Coahuila, que tiene una deuda bancaria de 36 mil 082 millones de pesos, al cierre del mes de noviembre, que representa el 49 por ciento del presupuesto con el que contó este año, cerrar el 2025 sin tener que recurrir a créditos bancarios es un logro.