Lidera Coahuila indicadores en materia laboral

En Coahuila cada vez más personas tienen acceso a empleos formales con seguridad social, atención médica y estabilidad laboral, lo que repercute positivamente en sus condiciones de vida y de sus familias.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Coahuila se posicionó en el primer lugar nacional en formalidad laboral, con un 66.7 por ciento, cifra superior al promedio nacional, que es de 44.6 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva maquiladora abrirá 500 empleos en Nueva Rosita

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo de Coahuila, destacó que estos resultados reflejan la efectividad de la política laboral impulsada por el gobierno de Manolo Jiménez, basada en el trabajo conjunto y la coordinación entre sindicatos, empresarios, academia y sociedad civil.

“Subimos una posición respecto al segundo trimestre de 2025, cuando ocupábamos el segundo lugar con 65.8 por ciento. El incremento de un punto porcentual puede parecer pequeño, pero significa que más de 13 mil trabajadores ingresaron a la formalidad”, señaló Zogbi Castro.

La encuesta también coloca a Coahuila en el primer lugar nacional en acceso a instituciones de salud, con un 78.3 por ciento de trabajadores afiliados, y en contratos escritos, con el 76.8 por ciento de empleados que cuentan con un documento legal que brinda certeza jurídica.

Asimismo, el estado lidera en prestaciones laborales: 9 de cada 10 trabajadores disfrutan de beneficios adicionales a su salario.

En materia salarial, Coahuila figura dentro del top 10 nacional. Ocupa el cuarto lugar en la proporción de trabajadores que perciben más de cinco salarios mínimos, el sexto en quienes reciben entre tres y cinco, y el lugar 28 en aquellos que ganan menos de un salario mínimo.

Zogbi Castro subrayó que el empleo en Coahuila continúa fortaleciéndose y que se seguirán aplicando estrategias para consolidar al estado como referente nacional en materia laboral.