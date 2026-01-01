Nueva maquiladora abrirá 500 empleos en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La ciudad de Nueva Rosita se prepara para recibir una nueva fuente de empleo con la llegada de la empresa maquiladora ERAN, cuyo proceso de reclutamiento de personal iniciará a partir del mes de febrero.

El anuncio fue realizado por el director municipal de Desarrollo Turístico y Económico, Adrián Sandoval, quien subrayó que este proyecto marca un paso relevante en la reactivación económica de San Juan de Sabinas.

ERAN, empresa de capital estadounidense, forma parte de una estrategia para atraer inversión extranjera y ampliar las oportunidades laborales en la región. El proceso de contratación se desarrollará de manera coordinada entre el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social, y la Subsecretaría del Empleo del Gobierno del Estado, con el objetivo de asegurar un procedimiento ordenado, equitativo y transparente.

De acuerdo con el funcionario, se contempla la generación de alrededor de 500 empleos, principalmente en el área de producción, además de vacantes para supervisores generales. La asignación de puestos estará basada en la experiencia y habilidades de los aspirantes, priorizando la inclusión laboral.

En el caso de cargos gerenciales y administrativos especializados, la selección será responsabilidad directa de la empresa.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el giro industrial, se prevé que la planta esté enfocada en la fabricación de purificadores de aire y sistemas de iluminación LED.

Finalmente, Sandoval adelantó que durante el primer semestre del año podrían concretarse nuevas inversiones comerciales, entre ellas una plaza Merco y una tienda Bodega Aurrera, lo que reforzará el crecimiento económico y la generación de empleo en el municipio.