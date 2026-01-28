Advierte IMCO freno en la competitividad regional de México

Factores como la alta informalidad laboral, la caída de la inversión foránea y la inseguridad son los principales obstáculos de la competitividad regional, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el Índice de Competitividad Regional 2026, se advierte que ninguna región del país cuenta con condiciones óptimas en infraestructura o seguridad para retener inversión. Además, el talento se concentra donde hay más empleo formal, educación y servicios.

TE PUEDE INTERESAR: Se queda corto Plan México del gobierno: IMCO