Advierte IMCO freno en la competitividad regional de México

México
/ 28 enero 2026
    Advierte IMCO freno en la competitividad regional de México
    El Índice de Competitividad Regional 2026 denota un alto contraste en el sector Norte y Sur del País. ESPECIAL

Al no contar con condiciones óptimas en infraestructura o seguridad para retener la inversión; limita el potencial y la capacidad productiva de las regiones

Factores como la alta informalidad laboral, la caída de la inversión foránea y la inseguridad son los principales obstáculos de la competitividad regional, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el Índice de Competitividad Regional 2026, se advierte que ninguna región del país cuenta con condiciones óptimas en infraestructura o seguridad para retener inversión. Además, el talento se concentra donde hay más empleo formal, educación y servicios.

“El índice 2026 pone en evidencia los principales obstáculos que frenan la competitividad regional: alta informalidad laboral que limita la atracción de talento; caída en la llegada de inversión extranjera directa; inseguridad que debilita la retención de inversión; y elevada desigualdad salarial que dificulta la retención de talento”, advirtió el IMCO.

En este sentido, la región noreste obtiene la primera posición, ya que es la más atractiva para la instalación, operación y expansión de empresas, así como para la movilidad y permanencia del capital humano calificado.

En contraste, en el sur, en las regiones del Istmo y Maya, aún existen brechas estructurales, particularmente en infraestructura logística y energética, seguridad y mercado laboral, que limitan el potencial y la capacidad productiva de las regiones.

Consideró que en el Plan México y de los polos de desarrollo que impulsa la actual Administración se vislumbra la posibilidad de avanzar en ese camino.

