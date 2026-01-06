Llama Alcalde de Ramos Arizpe al orden a funcionarios tras retardos en oficinas

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, lanzó un enérgico llamado de atención a su equipo de trabajo luego de detectar retardos en diversas direcciones municipales. Durante un recorrido matutino, el edil constató que, pese a la afluencia de ciudadanos, algunos funcionarios no se encontraban en sus puestos de trabajo al inicio de la jornada.

“En la oficina tenemos un horario y el horario tenemos que respetarlo todos. Yo a las 8 tenía una reunión, estaban los secretarios a esas horas y pues algunos directores no habían llegado”, declaró Gutiérrez Merino, subrayando que el servicio público debe ser de tiempo completo.

El munícipe aclaró que la medida no cuestiona la capacidad técnica de los empleados, sino la puntualidad necesaria para atender a la población. “No quiere decir que sean malos funcionarios, sino que se les quedaron las sábanas pegadas y créanme que el día de hoy ya muchos entraron a la hora normal”, señaló.

Gutiérrez Merino enfatizó que la exigencia responde al respeto que merece el ciudadano, mencionando que desde temprano ya había personas esperando ser atendidas. “A las 8:00 de la mañana que llegó, ya había 20 personas ahí pagando el predial; en todos los departamentos había personas que necesitaban ser atendidas”, puntualizó.

RECAUDACIÓN HISTÓRICA

En el ámbito financiero, el Alcalde destacó una respuesta ciudadana excepcional en el pago del impuesto predial. Según informó, la modernización de los sistemas de cobro ha permitido alcanzar cifras sin precedentes en los primeros días del año, rompiendo récords de administraciones anteriores.

“El día de ayer tuvimos una recuperación muy importante que nunca lo habíamos tenido en lo que son las administraciones en el segundo o tercer día. Las personas confían y saben que lo que se paga, se regresa a sus colonias”, afirmó el mandatario ramosarizpense.

Ante la crisis hídrica, el alcalde anunció el inicio de nuevas exploraciones de la mano de expertos geólogos para localizar mantos acuíferos en la zona de San José de los Nuncios. El objetivo es encontrar pozos que aporten al menos 50 litros por segundo para paliar el déficit actual.

“Traemos aproximadamente un déficit de un 20% de agua en el municipio. Ha aumentado más pobladores y ha aumentado el consumo. No es tanto el encuentro de agua, es tanto el abatimiento; el agua cada día está más abajo”, explicó sobre la situación del subsuelo.

Gutiérrez Merino fue enfático al señalar que el recurso disponible se destina mayoritariamente a los hogares y no a la industria pesada. Con ello, busca desmitificar que el crecimiento fabril de la región sea la causa principal de la escasez en las viviendas.

“Aquí el agua no se le da a las empresas, la prioridad son los habitantes. A la empresa se le da mínimo, es menos del 10% lo que se le da a las empresas en Ramos Arizpe; el 90% se le da a la población”, aseguró de forma tajante.

MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Finalmente, el edil adelantó que este año será clave para la regularización del transporte público y la conclusión de espacios recreativos. Mencionó que se exigirá a los concesionarios cumplir con los convenios establecidos para mejorar la movilidad hacia Saltillo.

“Vamos a exigirle a los transportistas que las rutas existentes empiecen a funcionar; tienen que acatarse a las formas. Por otro lado, en la remodelación de la plaza de la colonia Fidel Velázquez, ya estamos casi por terminar en este mes”, concluyó.