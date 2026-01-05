Incorpora Ramos Arizpe nuevas patrullas a labores de vigilancia
Las camionetas Journey, Durango y 4 RAM 1500 ya realizan labores de patrullaje
RAMOS ARIZPE, COAH.- Como seguimiento a la reciente entrega de nuevas unidades policiales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que los vehículos tipo Journey, Durango y 4 camionetas RAM 1500 ya se encuentran plenamente incorporados a las labores operativas de movilidad, vigilancia y prevención, fortaleciendo de manera integral la seguridad tanto en la zona urbana como en el área rural del municipio.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha señalado que el fortalecimiento del equipamiento policial forma parte de una estrategia integral de seguridad, sustentada en la prevención del delito, la proximidad social y la coordinación permanente con instancias estatales y federales, con el objetivo de mantener a Ramos Arizpe como un municipio donde prevalezcan el orden y la tranquilidad.
Las nuevas unidades se integran al parque vehicular de Seguridad Pública para ampliar la cobertura territorial, mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer los recorridos de prevención y vigilancia que se realizan de manera coordinada con las corporaciones estatales y federales, consolidando un esquema de trabajo conjunto en favor de la paz social.
En particular, las camionetas RAM 1500, por sus características técnicas y capacidad de desplazamiento, están destinadas principalmente al patrullaje en caminos rurales, brechas y zonas de difícil acceso, reforzando la presencia policial en el campo y brindando mayor respaldo a los operativos que se desarrollan en los ejidos del municipio.
Por su parte, las unidades Journey y Durango fortalecen el patrullaje urbano y la movilidad estratégica, permitiendo recorridos constantes y una supervisión más eficiente en colonias, sectores habitacionales y zonas comerciales de la ciudad.
Con la incorporación de estas ocho unidades, el municipio incrementa de manera significativa su fuerza motriz y refuerza los rondines coordinados de la corporación municipal, lo que permite una mayor presencia policial en puntos estratégicos, accesos y vialidades, así como una atención más oportuna a los reportes ciudadanos.