Incorpora Ramos Arizpe nuevas patrullas a labores de vigilancia

Coahuila
/ 5 enero 2026
    Incorpora Ramos Arizpe nuevas patrullas a labores de vigilancia
    Las nuevas unidades policiales ya realizan labores de vigilancia y prevención en zonas urbanas y rurales de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Las camionetas Journey, Durango y 4 RAM 1500 ya realizan labores de patrullaje

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como seguimiento a la reciente entrega de nuevas unidades policiales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que los vehículos tipo Journey, Durango y 4 camionetas RAM 1500 ya se encuentran plenamente incorporados a las labores operativas de movilidad, vigilancia y prevención, fortaleciendo de manera integral la seguridad tanto en la zona urbana como en el área rural del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha señalado que el fortalecimiento del equipamiento policial forma parte de una estrategia integral de seguridad, sustentada en la prevención del delito, la proximidad social y la coordinación permanente con instancias estatales y federales, con el objetivo de mantener a Ramos Arizpe como un municipio donde prevalezcan el orden y la tranquilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Olfato que protege Torreón: unidades K-9 detectan drogas antes de llegar a las calles

Las nuevas unidades se integran al parque vehicular de Seguridad Pública para ampliar la cobertura territorial, mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer los recorridos de prevención y vigilancia que se realizan de manera coordinada con las corporaciones estatales y federales, consolidando un esquema de trabajo conjunto en favor de la paz social.

En particular, las camionetas RAM 1500, por sus características técnicas y capacidad de desplazamiento, están destinadas principalmente al patrullaje en caminos rurales, brechas y zonas de difícil acceso, reforzando la presencia policial en el campo y brindando mayor respaldo a los operativos que se desarrollan en los ejidos del municipio.

$!Las unidades Journey y Durango fortalecen la movilidad estratégica y la presencia policial en colonias y zonas comerciales.
Las unidades Journey y Durango fortalecen la movilidad estratégica y la presencia policial en colonias y zonas comerciales. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, las unidades Journey y Durango fortalecen el patrullaje urbano y la movilidad estratégica, permitiendo recorridos constantes y una supervisión más eficiente en colonias, sectores habitacionales y zonas comerciales de la ciudad.

Con la incorporación de estas ocho unidades, el municipio incrementa de manera significativa su fuerza motriz y refuerza los rondines coordinados de la corporación municipal, lo que permite una mayor presencia policial en puntos estratégicos, accesos y vialidades, así como una atención más oportuna a los reportes ciudadanos.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Destapando la cloaca en Venezuela

Destapando la cloaca en Venezuela
true

Maduro, una bomba contra López Obrador
true

POLITICÓN: Morena quiere rifar sus ‘pluris’ en Coahuila, pero enciende alarmas
El imputado fue ingresado al penal varonil de Saltillo tras ejecutarse la orden de aprehensión en su contra.

Hiere con al menos 10 puñaladas a su padrastro en Saltillo; es ingresado al penal
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína.

Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga
El Municipio anunció que las primeras rutas alimentadoras del programa de transporte público arrancarán en la zona sur de la ciudad y operarán mediante el uso de tarjeta electrónica.

Saltillo: buscarán ‘blindar’ gratuidad en rutas troncales; alistan alimentadoras con tarjeta
El presidente Donald Trump ha asumido el control de Venezuela en conjunto con personajes del chavismo que se mantuvieron cerca de Maduro.

Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos
El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?