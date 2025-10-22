Llaman a municipios de Coahuila a instalar consejos ciudadanos para combatir el ruido

Con 14 votos a favor, los diputados locales lanzaron un llamado a los 38 municipios de Coahuila para que instalen consejos ciudadanos para combatir el ruido, en cumplimiento de lo que establece la Ley para Combatir el Ruido estatal y a fin de atender una de las mayores faltas cívicas.

El diputado Gerardo Aguado, impulsor del punto de acuerdo, subrayó que el ruido es una de las principales causas de conflicto vecinal y una falta cívica que, según datos del INEGI y autoridades de seguridad pública, figura como la más sancionada en todo el país, por encima de disputas por estacionamiento o escándalos en la vía pública. Además, señaló que no son pocos los casos en los que una queja por ruido ha terminado en agresiones físicas e incluso hechos fatales.

“La contaminación sonora es causante de problemas de salud como estrés, ansiedad, mal descanso, hipertensión, pérdida auditiva, trastornos del sueño y, en casos severos, problemas cardíacos”, recordó, agregando que la Organización Mundial de la Salud ya la considera un problema de salud pública.

Según el legislador, las fuentes generadoras de ruido más comunes, entre las que figuran bares, cantinas, discotecas, talleres, vehículos como autos y motocicletas o particulares, son de competencia municipal, por lo que es a través de la justicia cívica, como se puede lograr una atención más eficaz y preventiva.

En ese sentido, recordó que la Ley para Combatir el Ruido en Coahuila establece que en cada municipio debe conformarse un Consejo Ciudadano de Combate al Ruido, con tareas como hacer propuestas a la autoridad, documentar las fuentes fijas de ruido y orientar a la ciudadanía sobre cómo enfrentar esta problemática.

Aguado señaló que las ciudades más grandes en Coahuila, como Torreón, Saltillo y Monclova, tienen estos comités, orientados a la mejora de los tejidos sociales; sin embargo, es necesaria una homologación en el resto de los municipios.

“Un consejo de esta naturaleza permitiría y aportaría ideas, propuestas e información objetiva y medible del problema en cada municipio, fortaleciendo las políticas públicas en materia de justicia cívica y medio ambiente”, agregó el legislador.