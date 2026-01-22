Llega ‘Cobijando a Arteaga’, para proteger a familias vulnerables contra el frío

ARTEAGA, COAH.- La administración municipal de Arteaga puso en marcha este día el programa “Cobijando a Arteaga”, una acción social de carácter preventivo que inició de manera simultánea en diversas comunidades del municipio, con el objetivo de distribuir 8 mil cobertores a familias que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad durante la temporada invernal.

Durante el arranque oficial, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores destacó que la iniciativa prioriza la seguridad y el bienestar de las familias, particularmente en las zonas rurales y serranas, donde las temperaturas suelen ser más severas y los riesgos asociados al frío se incrementan considerablemente.

SENSIBILIDAD SOCIAL COMO EJE DE GOBIERNO

La Presidenta Municipal subrayó que el programa responde a una visión de gobierno que coloca la sensibilidad social en el centro de las políticas públicas, especialmente cuando se trata de brindar apoyo directo, oportuno y eficaz a quienes más lo necesitan, así como de actuar de manera anticipada ante emergencias de carácter estacional.