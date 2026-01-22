Llega ‘Cobijando a Arteaga’, para proteger a familias vulnerables contra el frío
Repartirá Alcaldesa 8 mil cobertores en las comunidades del municipio
ARTEAGA, COAH.- La administración municipal de Arteaga puso en marcha este día el programa “Cobijando a Arteaga”, una acción social de carácter preventivo que inició de manera simultánea en diversas comunidades del municipio, con el objetivo de distribuir 8 mil cobertores a familias que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad durante la temporada invernal.
Durante el arranque oficial, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores destacó que la iniciativa prioriza la seguridad y el bienestar de las familias, particularmente en las zonas rurales y serranas, donde las temperaturas suelen ser más severas y los riesgos asociados al frío se incrementan considerablemente.
SENSIBILIDAD SOCIAL COMO EJE DE GOBIERNO
La Presidenta Municipal subrayó que el programa responde a una visión de gobierno que coloca la sensibilidad social en el centro de las políticas públicas, especialmente cuando se trata de brindar apoyo directo, oportuno y eficaz a quienes más lo necesitan, así como de actuar de manera anticipada ante emergencias de carácter estacional.
Señaló que, de acuerdo con los pronósticos, en los próximos días se esperan descensos importantes de temperatura, y recordó que enero es el mes en el que se registran las condiciones climáticas más extremas en el municipio, por lo que “Cobijando a Arteaga” fue planeado estratégicamente para estas fechas.
PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMENTO PERMANENTE
Con la entrega de cobertores, el Gobierno Municipal da continuidad a una estrategia integral de apoyo invernal, enfocada en reducir riesgos y proteger la integridad física de la población, especialmente de niñas, niños, personas adultas mayores y familias en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, como parte del operativo invernal, se mantienen vigentes las recomendaciones preventivas para el uso de calentadores y braseros en espacios cerrados, a fin de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y accidentes domésticos durante la temporada de frío.
Bajo el esquema de alerta preventiva y cercanía permanente, todo el equipo del Gobierno Municipal se mantiene atento para atender cualquier eventualidad derivada de las condiciones climáticas, además de dar seguimiento al programa en las próximas jornadas.
Con estas acciones, afirmó la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, el municipio fortalece una política social y preventiva basada en la empatía, la coordinación institucional y el servicio directo a la comunidad, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de todas y todos los habitantes de Arteaga.