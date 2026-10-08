Llega el 13er Festival de Blues y Jazz del Desierto a Saltillo: fechas, sedes y cartelera completa

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Llega el 13er Festival de Blues y Jazz del Desierto a Saltillo: fechas, sedes y cartelera completa
    El encuentro reunirá a músicos locales y nacionales del 15 al 17 de octubre, con conciertos, poesía, literatura y actividades multidisciplinarias. REDES SOCIALES

El 13er Festival de Blues y Jazz del Desierto se apoderará del Centro Histórico de Saltillo del jueves 15 al sábado 17, reuniendo a destacados exponentes de la escena musical en tres sedes emblemáticas y conmemorando el 30 aniversario de Foro Imagina Radio Web

Tres días de conciertos, literatura y actividades multidisciplinarias integrarán la edición 13 del Festival de Blues y Jazz del Desierto Saltillo Coahuila 2026, que se realizará los días 15, 16 y 17 de octubre en distintos espacios culturales de la Zona Centro.

La edición de este año coincidirá con la celebración por el 30 aniversario de Foro Imagina Radio Web, por lo que el programa contempla, además de las presentaciones musicales, lecturas en atril y actividades especiales en las diferentes sedes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/capta-daniel-garza-tobon-impresionante-clavado-de-un-aguila-pescadora-en-saltillo-KG24002778

El festival arrancará el jueves 15 de octubre en Brujas-Pub, ubicado en Hidalgo 419, con la participación de Marco A. Rangel Sr. del Blues, Coyotes Mágicos, el Colectivo del Foro Imagina, Hoochie Cochies Blues Band, Juan Coyote Blues y Loren and Todd Dúo.

La segunda jornada será el viernes 16 en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, en Hidalgo, esquina con Aldama, donde se presentarán Himber Ocampo Dúo, Lalo Laredo, Héctor Zárate y The Flux Trío, Sirena Blues Dúo y La Diableros.

El cierre tendrá lugar el sábado 17 en el Foro Intercultural Imagina, ubicado en Pérez Treviño 1360, con las actuaciones de Himber Ocampo, Montaño Blues Combo, San Luis Blues, Coto and Du Jazz/Blues Acústico, Jorge García & La Diableros y Espina y Jugo.

La última jornada también incluirá un espectáculo que combinará performance, poesía y jazz, a cargo de Adriana y José Luis Molina, como parte de la propuesta multidisciplinaria del encuentro.

Además de los conciertos, durante las tres fechas se desarrollarán lecturas en atril y otras actividades culturales, con la intención de vincular la música con la literatura y otras expresiones artísticas.

La organización del festival cuenta con el respaldo de la Asociación Mexicana de Blues Arte Musical A.C., Cultura Blues, Radio Imagina, Promotora Amapola, Audium y XEKS 104.9 FM, entre otras organizaciones vinculadas con la promoción de la cultura y la escena musical independiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Conjuro ambiental

Conjuro ambiental
Los niños bajo Saltillo: historias de terror y leyendas de Saltillo

Los niños bajo Saltillo: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

POLITICÓN: Manolo Jiménez toma distancia del proceso de liquidación de AHMSA ante ‘síntomas extraños’

true

¿Va Chuma Montemayor para San Lázaro?
El gasto en alquiler ha aumentado considerablemente en la última década, de acuerdo con datos del Inegi.

Coahuila: En 10 años, gasto en rentas se dispara... ¡142%!
Jóvenes de seis colonias del oriente de Saltillo participarán este jueves en el torneo “Calle por Cancha”.

Seis colonias del oriente de Saltillo se enfrentan a policías en ‘Calle por cancha’ este jueves
Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026 por una obra audaz que combina poesía, traducción y tradición clásica con nuevas formas literarias.

Otorgan premio Nobel de Literatura 2026 a Anne Carso, autora canadiense, por una ‘obra audaz e inventiva’
Ambos se han declarado no culpables de los delitos que se les imputan en Estados Unidos.

Serán acusados de presunta tortura a estadounidenses Maduro y Cilia Flores: CNN