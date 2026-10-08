Llega el 13er Festival de Blues y Jazz del Desierto a Saltillo: fechas, sedes y cartelera completa

Tres días de conciertos, literatura y actividades multidisciplinarias integrarán la edición 13 del Festival de Blues y Jazz del Desierto Saltillo Coahuila 2026, que se realizará los días 15, 16 y 17 de octubre en distintos espacios culturales de la Zona Centro. La edición de este año coincidirá con la celebración por el 30 aniversario de Foro Imagina Radio Web, por lo que el programa contempla, además de las presentaciones musicales, lecturas en atril y actividades especiales en las diferentes sedes.

El festival arrancará el jueves 15 de octubre en Brujas-Pub, ubicado en Hidalgo 419, con la participación de Marco A. Rangel Sr. del Blues, Coyotes Mágicos, el Colectivo del Foro Imagina, Hoochie Cochies Blues Band, Juan Coyote Blues y Loren and Todd Dúo. La segunda jornada será el viernes 16 en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, en Hidalgo, esquina con Aldama, donde se presentarán Himber Ocampo Dúo, Lalo Laredo, Héctor Zárate y The Flux Trío, Sirena Blues Dúo y La Diableros. El cierre tendrá lugar el sábado 17 en el Foro Intercultural Imagina, ubicado en Pérez Treviño 1360, con las actuaciones de Himber Ocampo, Montaño Blues Combo, San Luis Blues, Coto and Du Jazz/Blues Acústico, Jorge García & La Diableros y Espina y Jugo.

La última jornada también incluirá un espectáculo que combinará performance, poesía y jazz, a cargo de Adriana y José Luis Molina, como parte de la propuesta multidisciplinaria del encuentro. Además de los conciertos, durante las tres fechas se desarrollarán lecturas en atril y otras actividades culturales, con la intención de vincular la música con la literatura y otras expresiones artísticas. La organización del festival cuenta con el respaldo de la Asociación Mexicana de Blues Arte Musical A.C., Cultura Blues, Radio Imagina, Promotora Amapola, Audium y XEKS 104.9 FM, entre otras organizaciones vinculadas con la promoción de la cultura y la escena musical independiente.

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