Llega electrificación a la colonia Diana Laura en Frontera; obra será con recurso municipal

La alcaldesa de Frontera , Sara Irma Pérez Cantú, encabezó la integración del Comité Pro-Obra Vecinal, mediante el cual se dará seguimiento a los trabajos que comenzarán en los próximos días y que serán realizados con recurso totalmente municipal.

FRONTERA, COAH.- Familias de la colonia Diana Laura contarán próximamente con servicio de energía eléctrica en la calle Juan Escutia, luego de que el Gobierno Municipal aprobó la obra de electrificación que dará respuesta a una petición de los vecinos.

El proyecto contempla la instalación de infraestructura eléctrica en media y alta tensión, además de la colocación de muretes, postes y las líneas necesarias para llevar el servicio a este sector de la colonia.

Durante el encuentro con los vecinos, la Alcaldesa señaló que la obra surgió a partir de la petición directa de las familias, por lo que se decidió atenderla y destinar los recursos necesarios para hacerla realidad.

En la integración del comité participaron también el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson, integrantes de Mejora y habitantes de la colonia Diana Laura.

Los vecinos agradecieron la atención a su solicitud y destacaron que el proyecto permitirá avanzar en una necesidad que durante mucho tiempo habían planteado.

Con la integración del comité, las familias podrán mantener comunicación directa con las autoridades y conocer el avance de los trabajos hasta la conclusión de la obra.