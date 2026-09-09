Llega electrificación a la colonia Diana Laura en Frontera; obra será con recurso municipal

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Llega electrificación a la colonia Diana Laura en Frontera; obra será con recurso municipal
    Será en los próximos días cuando den inicio los trabajos de electrificación en la colonia Diana Laura, de Frontera, Coahuila. LIDIET MEXICANO

Escucha Alcaldesa petición de vecinos, quienes dejarán de vivir en penumbras

FRONTERA, COAH.- Familias de la colonia Diana Laura contarán próximamente con servicio de energía eléctrica en la calle Juan Escutia, luego de que el Gobierno Municipal aprobó la obra de electrificación que dará respuesta a una petición de los vecinos.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó la integración del Comité Pro-Obra Vecinal, mediante el cual se dará seguimiento a los trabajos que comenzarán en los próximos días y que serán realizados con recurso totalmente municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/conagua-detecta-aguas-negras-sin-tratamiento-y-multa-de-5-mdp-a-sabinas-EK23383214

El proyecto contempla la instalación de infraestructura eléctrica en media y alta tensión, además de la colocación de muretes, postes y las líneas necesarias para llevar el servicio a este sector de la colonia.

Durante el encuentro con los vecinos, la Alcaldesa señaló que la obra surgió a partir de la petición directa de las familias, por lo que se decidió atenderla y destinar los recursos necesarios para hacerla realidad.

En la integración del comité participaron también el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson, integrantes de Mejora y habitantes de la colonia Diana Laura.

Los vecinos agradecieron la atención a su solicitud y destacaron que el proyecto permitirá avanzar en una necesidad que durante mucho tiempo habían planteado.

Con la integración del comité, las familias podrán mantener comunicación directa con las autoridades y conocer el avance de los trabajos hasta la conclusión de la obra.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Servicios Públicos
electricidad

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional

Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional
La salutogénesis, concepto desarrollado por Aaron Antonovsky en los años 70, se enfoca en generar condiciones favorables para la salud y el bienestar integral.

Ciudades que sanan. El diseño desde la salutogénesis urbana.
true

Prevén que AHMSA pase a propiedad del gobierno federal
Emma requiere muchas cosas, pero un tanque de gas le ayudaría para dejar de utilizar leña al preparar sus alimentos.

Falleció su hija y abuelita de Saltillo se quedó sola con sus nietos; piden ayuda para mejorar su situación
Este caso se suma a otro robo registrado recientemente en la Zona Centro, donde fueron sustraídos casi 30 mil pesos de una camioneta Dodge Ram.

Roban dinero de camionetas estacionadas en el Centro de Saltillo; suman dos casos y casi 50 mil pesos sustraídos
De las pirámides mayas de Mayapán a la Plaza de Armas de Saltillo: la Final de la Copa del Mundo ha convertido la historia en parte del escenario.

Mayapán, París, el Zócalo y ahora Saltillo: las sedes de la Final de Tiro con Arco
La ceremonia religiosa comenzó a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo y estuvo encabezada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

Noruega despide al rey Harald V en un funeral de Estado marcado por la emoción y la presencia de la realeza europea y dignatarios
En respuesta, un portavoz del Pentágono declaró que un dron submarino había sufrido una avería hacía más de un día.

Irán afirma haber capturado un dron submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz