Llegará ‘Coahuila Pa’l Mundo’ a Acuña y Piedras Negras con concursos de talento

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Coahuila
/ 15 abril 2026
    Llegará ‘Coahuila Pa’l Mundo’ a Acuña y Piedras Negras con concursos de talento
    Autoridades estatales anunciaron que el programa incluirá concursos de baile y canto dirigidos a adolescentes y adultos jóvenes. Archivo

Las actividades estarán abiertas a todo el público sin límite de registro, buscando fomentar la participación comunitaria en espacios culturales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La caravana cultural “Coahuila Pa’l Mundo” arribará la próxima semana a la región norte del estado con actividades dirigidas a jóvenes y enfocadas en la prevención de adicciones. La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de Coahuila para promover la participación artística y estilos de vida saludables.

Según informó Alicia Bustamante, el primer evento tendrá lugar el martes 21 de abril en Ciudad Acuña. Posteriormente, el viernes 24 de abril, la caravana llegará a Piedras Negras, donde se replicarán las actividades abiertas a jóvenes y público en general.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/programa-de-empleo-temporal-fortalece-la-economia-de-piedras-negras-con-mas-de-mil-plazas-EB20035670

El programa es organizado por el Gobierno del Estado en coordinación con el DIF Coahuila y la Secretaría de Cultura, con el objetivo de fomentar el desarrollo artístico y brindar espacios de expresión. Durante las jornadas se realizarán concursos de talento en baile y canto, dirigidos a adolescentes de 10 a 17 años y adultos jóvenes de 18 a 30 años.

Además, esta iniciativa se enmarca en la estrategia “Vive Libre Sin Drogas”, impulsada por el DIF estatal bajo la dirección de Liliana Salinas, que busca fortalecer la prevención y promover hábitos de vida saludables.

La convocatoria no tiene cupo limitado, por lo que la invitación está abierta a toda la comunidad interesada en participar o asistir a estas actividades culturales y recreativas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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