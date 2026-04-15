Llegará ‘Coahuila Pa’l Mundo’ a Acuña y Piedras Negras con concursos de talento

Según informó Alicia Bustamante, el primer evento tendrá lugar el martes 21 de abril en Ciudad Acuña. Posteriormente, el viernes 24 de abril, la caravana llegará a Piedras Negras, donde se replicarán las actividades abiertas a jóvenes y público en general.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La caravana cultural “Coahuila Pa’l Mundo” arribará la próxima semana a la región norte del estado con actividades dirigidas a jóvenes y enfocadas en la prevención de adicciones. La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de Coahuila para promover la participación artística y estilos de vida saludables.

El programa es organizado por el Gobierno del Estado en coordinación con el DIF Coahuila y la Secretaría de Cultura, con el objetivo de fomentar el desarrollo artístico y brindar espacios de expresión. Durante las jornadas se realizarán concursos de talento en baile y canto, dirigidos a adolescentes de 10 a 17 años y adultos jóvenes de 18 a 30 años.

Además, esta iniciativa se enmarca en la estrategia “Vive Libre Sin Drogas”, impulsada por el DIF estatal bajo la dirección de Liliana Salinas, que busca fortalecer la prevención y promover hábitos de vida saludables.

La convocatoria no tiene cupo limitado, por lo que la invitación está abierta a toda la comunidad interesada en participar o asistir a estas actividades culturales y recreativas.