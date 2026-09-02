Llevan agua potable con energía solar a familias de ejido El Anhelo en Ramos Arizpe

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    Llevan agua potable con energía solar a familias de ejido El Anhelo en Ramos Arizpe
    Llevan 2 mil 400 metros de tubería para abastecer a El Anhelo. CORTESÍA

La obra beneficia directamente a 36 familias, integradas por 92 habitantes

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó en el ejido El Anhelo el equipamiento de un pozo con sistema de bombeo mediante energía solar y una nueva línea de conducción de agua potable, obra realizada a través del programa “Tú Decides”. La inversión de la obra fue de 250 mil pesos.

El proyecto beneficia directamente a 36 familias, integradas por 92 habitantes de esta comunidad rural, una de las más alejadas del municipio, y contó con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

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Los trabajos permitieron aprovechar la infraestructura hidráulica existente mediante la instalación de un sistema de bombeo solar, integrado por paneles y una bomba, además de la colocación de 2 mil 400 metros de tubería para llevar el agua hasta la zona habitacional.

Gutiérrez Merino destacó que el acceso al agua potable es una prioridad para las comunidades rurales, por lo que el municipio destina recursos a proyectos que atienden necesidades básicas.

“Con el apoyo de nuestro mejor aliado, el Gobernador Manolo Jiménez, el cual está muy preocupado para que nuestras comunidades rurales el agua llegue, ya que es una prioridad y por eso estamos destinando los recursos a obras que verdaderamente resuelven necesidades”, expresó.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino aseguró que continuará llevando infraestructura básica a las comunidades rurales más alejadas.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino aseguró que continuará llevando infraestructura básica a las comunidades rurales más alejadas. CORTESÍA

El edil señaló que el programa “Tú Decides” permite que los habitantes de las comunidades rurales participen en la definición de las obras prioritarias, con acciones enfocadas en mejorar sus condiciones de vida.

“Queremos que vivir en el campo no signifique quedarse atrás. Vamos a seguir trabajando comunidad por comunidad, escuchando a nuestra gente y llevando infraestructura que facilite su vida diaria”, afirmó.

La obra contempla además 30 tomas domiciliarias, con las que las familias de El Anhelo tendrán mejores condiciones para disponer de agua potable en sus hogares.

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Por su parte, Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, explicó que la instalación del sistema fotovoltaico representa una alternativa funcional para el bombeo de agua en esta comunidad, al aprovechar la energía solar disponible en la zona.

En la entrega participaron Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; Miguel Ángel Salazar Cruz, coordinador de Programas Sociales en el Área Rural; representantes del comisariado ejidal y habitantes de El Anhelo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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