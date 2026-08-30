Supera Ramos Fest 2026 expectativas y es todo un éxito; acuden más de 100 mil personas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Supera Ramos Fest 2026 expectativas y es todo un éxito; acuden más de 100 mil personas
    El festival también superó la convocatoria registrada en la edición anterior. CORTESÍA

Tradición, gastronomía y música impulsaron durante tres días la actividad económica y turística de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ramos Fest 2026 concluyó con una asistencia superior a las 100 mil personas durante sus tres días de actividades, cifra que superó las expectativas y la convocatoria registrada en la edición anterior, además de generar una derrama económica estimada en cerca de 10 millones de pesos.

El festival reunió a familias de Ramos Arizpe, Saltillo y otros municipios de la Región Sureste, con una programación enfocada en el rescate y fortalecimiento de las tradiciones del municipio, pero también en la promoción de la economía local.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/firman-convenio-para-garantizar-bienestar-animal-en-cabalgatas-de-ramos-arizpe-NC23129172

Durante el fin de semana se realizaron actividades como la Feria del Pan de Pulque y el Tamal, la tradicional Callejoneada por el Centro de la ciudad, el Lechón Fest y la Cabalgata, mediante las cuales se promovieron la gastronomía, historia y tradiciones que distinguen a Ramos Arizpe.

La agenda también incluyó las presentaciones musicales de Tropicalísimo Apache, El Poder del Norte de Arturo Buenrostro y Salomón Robles y Sus Legendarios, que congregaron a miles de asistentes.

$!La tradicional Cabalgata formó parte de la programación del festival.
La tradicional Cabalgata formó parte de la programación del festival. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el Ramos Fest busca fortalecer la identidad del municipio y generar beneficios para los habitantes.

“Queremos seguir fortaleciendo el encanto de Ramos Arizpe, desde nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y nuestra música hasta la convivencia de nuestras familias. Además, buscamos que esta celebración genere oportunidades y beneficios económicos para nuestra propia gente”, afirmó.

$!La tradicional Callejoneada por el Centro de Ramos Arizpe permitió promover la historia y tradiciones del municipio.
La tradicional Callejoneada por el Centro de Ramos Arizpe permitió promover la historia y tradiciones del municipio. CORTESÍA

El edil reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para la realización del festival y destacó que las actividades permitieron atraer a visitantes de distintos puntos de la Región Sureste de Coahuila.

$!Las actividades permitieron promover la gastronomía, historia y cultura de Ramos Arizpe.
Las actividades permitieron promover la gastronomía, historia y cultura de Ramos Arizpe. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/lechon-fest-2026-reune-a-50-mil-personas-en-ramos-arizpe-BE23145026

La afluencia registrada durante los tres días también representó un incremento en la actividad de restaurantes, comercios, emprendimientos, establecimientos de hospedaje, vendedores de alimentos y otros prestadores de servicios. De acuerdo con estimaciones del Gobierno Municipal, el evento generó una derrama cercana a los 10 millones de pesos.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal señaló que el Ramos Fest avanza en su consolidación como uno de los principales eventos turísticos, culturales y familiares de la Región Sureste, al combinar entretenimiento, promoción económica y preservación de las tradiciones e identidad de Ramos Arizpe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Celebraciones

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Troleo y noticias

Troleo y noticias
NosotrAs: La otra pregunta sobre la cárcel

NosotrAs: La otra pregunta sobre la cárcel
La mayoría de las irregularidades en el magisterio se focalizan en el Servicio Médico, Fondo de Vivienda y el Seguro de los trabajadores.

Coahuila: Hay 15 denuncias por irregularidades en el magisterio
Autoridades llegaron al lugar para realizar el protocolo correspondiente.

Encuentran un cuerpo en terreno baldío, en Saltillo
Un hombre de 62 años fue encontrado sin vida en una banca de la plaza de la colonia San Joaquín.

Dos personas mueren en Piedras Negras; indagan posible golpe de calor
Tropicalísimo Apache cerró la primera noche del festival con un concierto que puso a bailar a los asistentes.

Arranca Ramos Fest 2026 con 27 mil asistentes entre tradición, gastronomía y música
Michelle Malacara defendió su sazón saltillense hasta la etapa semifinal del certamen.

A un paso de la final, la saltillense Michelle Malacara se despide de MasterChef
Imprimir las etiquetas en papel adhesivo facilita el proceso de forrado de libros y cuadernos previo al regreso a clases.

Regreso a clase: ¿Cómo generar etiquetas para los cuadernos con IA en 3 sencillos pasos?