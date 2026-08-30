Supera Ramos Fest 2026 expectativas y es todo un éxito; acuden más de 100 mil personas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ramos Fest 2026 concluyó con una asistencia superior a las 100 mil personas durante sus tres días de actividades, cifra que superó las expectativas y la convocatoria registrada en la edición anterior, además de generar una derrama económica estimada en cerca de 10 millones de pesos. El festival reunió a familias de Ramos Arizpe, Saltillo y otros municipios de la Región Sureste, con una programación enfocada en el rescate y fortalecimiento de las tradiciones del municipio, pero también en la promoción de la economía local.

Durante el fin de semana se realizaron actividades como la Feria del Pan de Pulque y el Tamal, la tradicional Callejoneada por el Centro de la ciudad, el Lechón Fest y la Cabalgata, mediante las cuales se promovieron la gastronomía, historia y tradiciones que distinguen a Ramos Arizpe. La agenda también incluyó las presentaciones musicales de Tropicalísimo Apache, El Poder del Norte de Arturo Buenrostro y Salomón Robles y Sus Legendarios, que congregaron a miles de asistentes.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el Ramos Fest busca fortalecer la identidad del municipio y generar beneficios para los habitantes. “Queremos seguir fortaleciendo el encanto de Ramos Arizpe, desde nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y nuestra música hasta la convivencia de nuestras familias. Además, buscamos que esta celebración genere oportunidades y beneficios económicos para nuestra propia gente”, afirmó.

El edil reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para la realización del festival y destacó que las actividades permitieron atraer a visitantes de distintos puntos de la Región Sureste de Coahuila.

La afluencia registrada durante los tres días también representó un incremento en la actividad de restaurantes, comercios, emprendimientos, establecimientos de hospedaje, vendedores de alimentos y otros prestadores de servicios. De acuerdo con estimaciones del Gobierno Municipal, el evento generó una derrama cercana a los 10 millones de pesos. Con estos resultados, el Gobierno Municipal señaló que el Ramos Fest avanza en su consolidación como uno de los principales eventos turísticos, culturales y familiares de la Región Sureste, al combinar entretenimiento, promoción económica y preservación de las tradiciones e identidad de Ramos Arizpe.