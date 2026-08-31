Ramos Arizpe: rescatan a senderistas atrapados por la corriente en El Chiflón

Elementos de Protección Civil y Bomberos de General Cepeda atendieron el reporte de dos personas que quedaron atrapadas dentro del río de El Chiflón, en el municipio de Ramos Arizpe, luego del incremento en el nivel del agua. El reporte fue recibido alrededor de las 4:30 de la tarde de ayer domingo 30 de agosto, cuando se informó que dos senderistas se encontraban dentro del cauce y que la corriente había comenzado a aumentar.

Ante la situación, se solicitó a los afectados proporcionar su ubicación para facilitar las labores de búsqueda y rescate. Personal de Protección Civil y Bomberos de General Cepeda se trasladó al sitio. El operativo estuvo encabezado por el director de Protección Civil de General Cepeda, Adrián Montano Elicerio, y por el teniente Sergio Solís y Fernando Vázquez, quienes realizaron las labores para localizar a las personas. Después de ubicarlos, los elementos rescataron a un hombre y una mujer que habían quedado atrapados en el cañón debido al aumento de la corriente, provocado por las lluvias registradas en la zona.