Ramos Arizpe: rescatan a senderistas atrapados por la corriente en El Chiflón

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    Ramos Arizpe: rescatan a senderistas atrapados por la corriente en El Chiflón
    Elementos de Protección Civil de General Cepeda realizaron el rescate de los jóvenes. CORTESÍA

Dos senderistas fueron rescatados luego de quedar atrapados por el aumento del agua por elementos de Protección Civil de General Cepeda

Elementos de Protección Civil y Bomberos de General Cepeda atendieron el reporte de dos personas que quedaron atrapadas dentro del río de El Chiflón, en el municipio de Ramos Arizpe, luego del incremento en el nivel del agua.

El reporte fue recibido alrededor de las 4:30 de la tarde de ayer domingo 30 de agosto, cuando se informó que dos senderistas se encontraban dentro del cauce y que la corriente había comenzado a aumentar.

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$!El operativo permitió localizar y poner a salvo a los dos senderistas tras el aumento de la corriente.
El operativo permitió localizar y poner a salvo a los dos senderistas tras el aumento de la corriente. CORTESÍA

Ante la situación, se solicitó a los afectados proporcionar su ubicación para facilitar las labores de búsqueda y rescate. Personal de Protección Civil y Bomberos de General Cepeda se trasladó al sitio.

El operativo estuvo encabezado por el director de Protección Civil de General Cepeda, Adrián Montano Elicerio, y por el teniente Sergio Solís y Fernando Vázquez, quienes realizaron las labores para localizar a las personas.

Después de ubicarlos, los elementos rescataron a un hombre y una mujer que habían quedado atrapados en el cañón debido al aumento de la corriente, provocado por las lluvias registradas en la zona.

$!Las lluvias elevaron el nivel del río y quedaron atrapados los senderistas.
Las lluvias elevaron el nivel del río y quedaron atrapados los senderistas. CORTESÍA

Las personas rescatadas fueron identificadas como Alberto García Gómez, de 27 años, y Ana Gámez, de 29 años. Tras ser puestos a salvo, se realizó la valoración correspondiente y se confirmó que se encontraban fuera de peligro.

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