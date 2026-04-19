Llevan conferencia para combatir dengue y rickettsia en Ramos Arizpe
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La Dirección de Ecología fue la encargada de coordinar el evento
RAMOS ARIZPE, COAH.— Como parte de las acciones preventivas ante posibles riesgos sanitarios, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, por indicaciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, llevó a cabo la conferencia “Todos por Más, contra el Dengue y la Rickettsia”, a través de la Dirección de Ecología.
La directora de Ecología, Alma Delia Aguirre Gutiérrez, destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer la información y la participación ciudadana para reducir riesgos en materia de salud.
“La realización de esta conferencia responde a la necesidad de anticiparnos a posibles brotes, reforzando la cultura de la prevención y el cuidado del entorno. Es fundamental que sociedad y gobierno trabajemos en conjunto para evitar la proliferación de enfermedades como el dengue y la rickettsia”, expresó.
La ponencia estuvo a cargo de Samanta Ávila Ramírez, con el acompañamiento de Pilar Mellado Ponce, ambas representantes de la Jurisdicción Sanitaria No. 8 del Sector Salud, quienes fueron reconocidas por su colaboración en la difusión de información clave para la ciudadanía.
Al encuentro asistieron funcionarios públicos, representantes de instituciones educativas y diversas dependencias vinculadas con la atención de esta problemática, consolidando un espacio de diálogo y aprendizaje enfocado en la prevención.
Finalmente, se informó que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones coordinadas para fortalecer la salud pública y promover entornos más seguros para las familias de Ramos Arizpe, mediante la colaboración entre autoridades y sociedad.