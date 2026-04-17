Entrega Ramos Arizpe apoyos alimentarios ante alza en productos básicos

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Coahuila
/ 17 abril 2026
    Entrega Ramos Arizpe apoyos alimentarios ante alza en productos básicos
    Familias acudieron a la jornada del “Mercadito de a Peso” para adquirir productos básicos a bajo costo. CORTESÍA

Más de mil 600 paquetes fueron distribuidos en jornada del programa “Mercadito de a Peso”

RAMOS ARIZPE, COAH.— El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino encabezó una jornada del programa “Mercadito de a Peso”, en la que se entregaron más de mil 600 paquetes de productos básicos a familias del municipio.

Durante el evento, el edil destacó la alta demanda del apoyo, al señalar que personas de distintos sectores acudieron desde temprana hora.

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“Tenemos más de mil personas formadas y contamos con alrededor de mil 600 a mil 700 bolsas para entregar”, indicó.

Explicó que el beneficio está dirigido a habitantes de Ramos Arizpe, por lo que se solicita identificación oficial, aunque aclaró que se trata de un programa abierto a toda la población.

El alcalde subrayó el impacto del apoyo en la economía familiar, al señalar que los paquetes tienen un valor comercial aproximado de 900 pesos, pero se ofrecen a 150 pesos.

$!Ciudadanos formaron largas filas para acceder a paquetes alimentarios durante la jornada.
Ciudadanos formaron largas filas para acceder a paquetes alimentarios durante la jornada. CORTESÍA

“Es un lujo ya hacer una salsa, es un lujo hacer una comida”, expresó al referirse al encarecimiento de los alimentos.

Atribuyó este incremento a los costos de combustibles como el diésel y la gasolina, lo que ha impactado en la canasta básica.

Indicó que el programa se mantendrá activo durante aproximadamente un mes más, mientras se revisan las condiciones legales relacionadas con la veda electoral.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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