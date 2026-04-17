Entrega Ramos Arizpe apoyos alimentarios ante alza en productos básicos

RAMOS ARIZPE, COAH.— El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino encabezó una jornada del programa “Mercadito de a Peso”, en la que se entregaron más de mil 600 paquetes de productos básicos a familias del municipio. Durante el evento, el edil destacó la alta demanda del apoyo, al señalar que personas de distintos sectores acudieron desde temprana hora.

“Tenemos más de mil personas formadas y contamos con alrededor de mil 600 a mil 700 bolsas para entregar”, indicó. Explicó que el beneficio está dirigido a habitantes de Ramos Arizpe, por lo que se solicita identificación oficial, aunque aclaró que se trata de un programa abierto a toda la población. El alcalde subrayó el impacto del apoyo en la economía familiar, al señalar que los paquetes tienen un valor comercial aproximado de 900 pesos, pero se ofrecen a 150 pesos.

“Es un lujo ya hacer una salsa, es un lujo hacer una comida”, expresó al referirse al encarecimiento de los alimentos. Atribuyó este incremento a los costos de combustibles como el diésel y la gasolina, lo que ha impactado en la canasta básica. Indicó que el programa se mantendrá activo durante aproximadamente un mes más, mientras se revisan las condiciones legales relacionadas con la veda electoral.

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