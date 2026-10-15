Llevan programa de tinacos y cemento a Cuatro Ciénegas

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Coahuila
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    Llevan programa de tinacos y cemento a Cuatro Ciénegas
    El programa de tinacos y cemento subsidiado se ofrece a través de la Dirección de Desarrollo Social, en la Presidencia Municipal de Cuatro Ciénegas. LIDIET MEXICANO

Los materiales se ofrecen a precios preferenciales a través de la Dirección de Desarrollo Social; los apoyos son limitados y requieren credencial de elector, comprobante de domicilio y teléfono

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas puso en marcha una nueva edición del programa de tinacos y cemento subsidiado, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y facilitar el mejoramiento de sus viviendas.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega informó que, a través de la Dirección de Desarrollo Social, se ofrecen estos materiales a precios preferenciales para que las familias puedan realizar reparaciones, ampliaciones y mejoras en sus hogares sin afectar tanto su economía.

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El programa contempla la entrega de tinacos para almacenamiento de agua y cemento para trabajos de construcción, con lo que se busca atender algunas de las necesidades más comunes de los hogares cieneguenses.

Leija Vega señaló que su administración busca acercar apoyos que representen un beneficio directo para la población, principalmente para quienes requieren mejorar sus viviendas y cuidar el gasto familiar.

Las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social, ubicadas en la Presidencia Municipal, de lunes a viernes, de las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde. Los apoyos son limitados y para el trámite se solicita copia de la credencial de elector (INE), comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto.

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Lidiet Mexicano

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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