Llevan programa de tinacos y cemento a Cuatro Ciénegas

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega informó que, a través de la Dirección de Desarrollo Social, se ofrecen estos materiales a precios preferenciales para que las familias puedan realizar reparaciones, ampliaciones y mejoras en sus hogares sin afectar tanto su economía.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas puso en marcha una nueva edición del programa de tinacos y cemento subsidiado, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y facilitar el mejoramiento de sus viviendas.

El programa contempla la entrega de tinacos para almacenamiento de agua y cemento para trabajos de construcción, con lo que se busca atender algunas de las necesidades más comunes de los hogares cieneguenses.

Leija Vega señaló que su administración busca acercar apoyos que representen un beneficio directo para la población, principalmente para quienes requieren mejorar sus viviendas y cuidar el gasto familiar.

Las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social, ubicadas en la Presidencia Municipal, de lunes a viernes, de las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde. Los apoyos son limitados y para el trámite se solicita copia de la credencial de elector (INE), comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto.