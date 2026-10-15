Recuperan camioneta robada en Frontera con apoyo de cámaras

El director de Seguridad Pública de Frontera , Gabriel Vázquez Ramírez, informó que los elementos del Mando Coordinado utilizaron el seguimiento de las cámaras instaladas en la ciudad para ubicar la unidad Mazda, modelo 1988, que había sido sustraída de la calle Sinaloa.

MONCLOVA, COAH.- Una camioneta que había sido robada de la colonia 10 de Mayo fue localizada por elementos de Seguridad Pública Municipal, luego de que las cámaras de videovigilancia permitieran rastrear su recorrido hasta la colonia San Francisco, en Monclova.

Tras localizarla, los oficiales confirmaron que al vehículo únicamente le faltaba el acumulador, por lo que posteriormente realizaron los trámites correspondientes para entregarlo a su propietario, Ricardo Rodríguez García.

El afectado agradeció a los elementos policiacos la atención y la respuesta a su denuncia, luego de recuperar su patrimonio.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, afirmó que la inversión en seguridad y el uso de tecnología han permitido fortalecer las labores de vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta de la corporación ante este tipo de reportes.

Las investigaciones para identificar a quien o quienes resulten responsables del robo quedaron a cargo de la Agencia de Investigación Criminal.