Recuperan camioneta robada en Frontera con apoyo de cámaras

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Monclova
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    Recuperan camioneta robada en Frontera con apoyo de cámaras
    El propietario de la camioneta, Ricardo Rodríguez García, acompañado por elementos de Seguridad Pública, tras recuperar su unidad. LIDIET MEXICANO

El vehículo fue localizado en la colonia San Francisco, en Monclova; solo le faltaba el acumulador, según informó Seguridad Pública Municipal

MONCLOVA, COAH.- Una camioneta que había sido robada de la colonia 10 de Mayo fue localizada por elementos de Seguridad Pública Municipal, luego de que las cámaras de videovigilancia permitieran rastrear su recorrido hasta la colonia San Francisco, en Monclova.

El director de Seguridad Pública de Frontera, Gabriel Vázquez Ramírez, informó que los elementos del Mando Coordinado utilizaron el seguimiento de las cámaras instaladas en la ciudad para ubicar la unidad Mazda, modelo 1988, que había sido sustraída de la calle Sinaloa.

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Tras localizarla, los oficiales confirmaron que al vehículo únicamente le faltaba el acumulador, por lo que posteriormente realizaron los trámites correspondientes para entregarlo a su propietario, Ricardo Rodríguez García.

El afectado agradeció a los elementos policiacos la atención y la respuesta a su denuncia, luego de recuperar su patrimonio.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, afirmó que la inversión en seguridad y el uso de tecnología han permitido fortalecer las labores de vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta de la corporación ante este tipo de reportes.

Las investigaciones para identificar a quien o quienes resulten responsables del robo quedaron a cargo de la Agencia de Investigación Criminal.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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