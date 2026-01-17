Llevará SEP educación financiera a universidades de Coahuila

La Secretaría de Educación Pública federal pondrá en marcha una estrategia para acercar la educación financiera a estudiantes universitarios del País, incluido Coahuila, con el objetivo de fomentar el manejo responsable de las finanzas desde una etapa temprana de la vida adulta.

El titular de la Oficina Enlace de la SEP en Coahuila, Domingo Hernández, informó que la iniciativa se desarrolla en coordinación con la Financiera del Bienestar, luego de una reunión con su gerente estatal, Salvador Herrera Rodríguez, para gestionar pláticas y talleres en universidades de todo el Estado.

Las acciones estarán dirigidas a jóvenes mayores de 18 años, quienes ya pueden acceder a distintos productos financieros. El propósito es que conozcan los tipos de crédito existentes, las opciones que ofrecen las instituciones bancarias y la importancia de mantener un buen historial crediticio, además de fomentar la cultura del ahorro y la planeación financiera a largo plazo.

Como parte de la estrategia, se instalarán de manera temporal módulos informativos y de atención en el exterior de los planteles, donde se difundirá información sobre productos y servicios financieros, así como los resultados de las actividades que se implementen.

Hernández señaló que los contenidos también abordarán temas como el ahorro para el retiro, la inversión y otros instrumentos financieros, con la intención de que los estudiantes adquieran conocimientos básicos que les permitan tomar mejores decisiones económicas en el futuro.

La estrategia arrancará a finales de enero en la Región Sureste del Estado, comenzando en el Instituto Tecnológico de Saltillo, y se extenderá posteriormente a otras universidades, tanto tecnológicas como politécnicas. Aunque el inicio será en instituciones públicas, la invitación está abierta también a universidades privadas.

De acuerdo con el funcionario, ya existe agenda de trabajo con planteles como la Universidad Tecnológica de Ramos Arizpe y, en una segunda etapa, con instituciones de la Región Carbonífera, como el Tecnológico de Múzquiz y el Tecnológico de Acuña.

Finalmente, destacó que la educación financiera es parte fundamental de la formación integral de los jóvenes, ya que contribuye a evitar el sobreendeudamiento y a generar conciencia sobre la importancia de planear el futuro económico, particularmente en lo relacionado con el retiro y una vejez digna.