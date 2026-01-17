IMSS Bienestar deja sin equipamiento a la clínica en San Buenaventura

Monclova
/ 17 enero 2026
    IMSS Bienestar deja sin equipamiento a la clínica en San Buenaventura
    Humberto Prado señaló la urgencia de asignar presupuesto para poner en marcha la clínica. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La clínica del IMSS en San Buenaventura enfrenta retrasos por la ausencia de equipo médico y mobiliario

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Aunque la construcción de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Buenaventura presenta un avance físico prácticamente concluido, la falta de presupuesto para su equipamiento pone en riesgo que la unidad médica pueda iniciar operaciones, advirtió Humberto Prado, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y consejero ante el IMSS.

El líder empresarial explicó que, si bien la obra civil ya está terminada, aún no se cuenta con el mobiliario, instrumental médico y equipo especializado necesarios para brindar atención a la derechohabiencia, lo que impide que la clínica entre en funcionamiento y abre la posibilidad de que la infraestructura se convierta en un “elefante blanco”.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Torreón desarticula bandas de asaltataxistas; usaban armas falsas y una espada

Prado detalló que, de acuerdo con la información disponible, actualmente no existen recursos federales etiquetados para el equipamiento de esta clínica, debido a que el proyecto depende del esquema de IMSS Bienestar, el cual opera bajo un modelo presupuestal distinto al del IMSS tradicional.

Aclaró que el problema no radica en una falta de liberación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino en la ausencia de una partida específica dentro del presupuesto federal destinada al equipamiento de este tipo de unidades médicas.

El presidente de la CMIC indicó que esta situación ya ha sido expuesta ante legisladores federales, a quienes se les planteó la necesidad de gestionar recursos que permitan concluir el proyecto de manera integral y evitar que una obra ya finalizada permanezca sin prestar servicio.

Finalmente, subrayó que resulta preocupante que una clínica con alto impacto social para San Buenaventura y municipios cercanos no pueda abrir sus puertas por falta de equipamiento, por lo que insistió en la urgencia de atender el tema presupuestal para que la unidad médica comience a brindar atención a la población.

Temas


Recursos Públicos
Clínicas

Localizaciones


San Buenaventura

Organizaciones


IMSS

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las millonarias ampliaciones realizadas por General Motors en su planta de Ramos Arizpe quedarán sin utilidad ante las bajas expectativas generadas por la venta de vehículos eléctricos.

Saltillo: Se termina déficit de trabajadores tras aranceles de Donald Trump
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Morenistas coinciden que el caso contra VANGUARDIA refleja prácticas irregulares históricas.

Diputados de Morena cuestionan fallas en la Fiscalía tras detención y liberación de Armando Castilla
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
true

POLITICÓN: Adrián de la Garza, cabeza de red que controla Fiscalía y otros órganos de NL
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla en la Reserva Federal, el 10 de diciembre de 2025, en Washington.

Un desglose de la disputa entre Trump y Powell
Las personas despedidas fueron citadas esta mañana en las oficinas de Recursos Humanos de General Motors del complejo de Ramos Arizpe.

Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video)
Varios taxistas acudieron al llamado de auxilio de su compañero, quien fue despojado de sus pertenencias por dos delincuentes, en la colonia Australia.

Taxistas y vecinos someten a presuntos asaltantes en colonia Australia, al sur de Saltillo