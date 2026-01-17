IMSS Bienestar deja sin equipamiento a la clínica en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Aunque la construcción de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Buenaventura presenta un avance físico prácticamente concluido, la falta de presupuesto para su equipamiento pone en riesgo que la unidad médica pueda iniciar operaciones, advirtió Humberto Prado, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y consejero ante el IMSS.

El líder empresarial explicó que, si bien la obra civil ya está terminada, aún no se cuenta con el mobiliario, instrumental médico y equipo especializado necesarios para brindar atención a la derechohabiencia, lo que impide que la clínica entre en funcionamiento y abre la posibilidad de que la infraestructura se convierta en un “elefante blanco”.

Prado detalló que, de acuerdo con la información disponible, actualmente no existen recursos federales etiquetados para el equipamiento de esta clínica, debido a que el proyecto depende del esquema de IMSS Bienestar, el cual opera bajo un modelo presupuestal distinto al del IMSS tradicional.

Aclaró que el problema no radica en una falta de liberación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino en la ausencia de una partida específica dentro del presupuesto federal destinada al equipamiento de este tipo de unidades médicas.

El presidente de la CMIC indicó que esta situación ya ha sido expuesta ante legisladores federales, a quienes se les planteó la necesidad de gestionar recursos que permitan concluir el proyecto de manera integral y evitar que una obra ya finalizada permanezca sin prestar servicio.

Finalmente, subrayó que resulta preocupante que una clínica con alto impacto social para San Buenaventura y municipios cercanos no pueda abrir sus puertas por falta de equipamiento, por lo que insistió en la urgencia de atender el tema presupuestal para que la unidad médica comience a brindar atención a la población.