Lluvias ajenas los afectan: habitantes del norte de Saltillo reportan encharcamientos tras precipitaciones en otros sectores

A pesar de que las lluvias de los últimos días no han sido tan intensas en la zona norte de Saltillo, este lunes vecinos del área Los González reportaron encharcamientos que han crecido de forma paulatina y sospechan que el agua sufrió una desviación que terminó por afectarlos. Fue desde el pasado martes cuando Saltillo empezó a tener registros de caída de lluvia leve en algunas zonas como el centro, el sur y el oriente de la ciudad, que han dejado encharcamientos que se han logrado disipar a las pocas horas.

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Aunque este lunes los vecinos del norte no han registrado que hubiese caída de agua durante el día como en otras zonas, nuevamente se quedaron varados al interior de sus domicilios o tuvieron complicaciones para regresar debido al ingreso de agua a la zona. Uno de los casos que se reportó fue desde uno de los domicilios ubicados en el callejón San Francisco de la colonia González, que limita entre Eulalio Gutiérrez y el bulevar Luis Donaldo Colosio. Según los vecinos, estos encharcamientos se estarían padeciendo por el escurrimiento de agua en otras zonas de la ciudad, principalmente desde el norponiente.

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Además, recientemente identificaron que sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio hubo una especie de desviación del agua con costales de arena que, tras ser colocados, posiblemente han derivado en estos nuevos encharcamientos. Esta situación les ha generado preocupación, pues estos encharcamientos se han comenzado a registrar en seco, por lo que temen las consecuencias si en la zona cae una lluvia de mayores consideraciones.

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Clima inundaciones

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Coahuila Saltillo

