Primero lluvias, luego calor extremo en Coahuila para los próximos días

El aspecto más importante del pronóstico es que las lluvias no representarán un alivio prolongado frente a las altas temperaturas. Aunque durante este domingo y el lunes pueden registrarse tormentas de consideración en diferentes municipios, para el martes disminuirán sustancialmente las precipitaciones y el calor extremo volverá a dominar en amplias zonas del territorio coahuilense.

La semana del 20 al 25 de julio Coahuila comenzará con lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento, pero las condiciones cambiarán gradualmente hasta dar paso, el martes 21 de julio, a un ambiente más seco y temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Civil estatal.

Protección Civil de Coahuila informó que las regiones Norte, Carbonífera, Centro y Sureste presentan inicialmente el mayor potencial de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones que localmente podrían ubicarse entre 25 y 50 milímetros. Las precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas repentinas de viento y posible caída de granizo.

En la región Norte y Cinco Manantiales, que comprende municipios como Acuña, Piedras Negras, Jiménez, Nava, Zaragoza, Allende, Morelos y Villa Unión, podrán desarrollarse tormentas este domingo. El lunes continuará la posibilidad de chubascos, mientras que para el martes se espera una reducción de las lluvias y un incremento considerable de las temperaturas. Por su ubicación en el norte y noreste de Coahuila, esta zona será una de las que presenten mayor posibilidad de alcanzar máximas de entre 40 y 45 grados.

En la región Carbonífera, integrada por municipios como Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso, las tormentas pueden generar acumulaciones rápidas de agua en vialidades, arroyos y pasos bajos. Las lluvias persistirán de manera irregular durante el lunes, pero perderán cobertura hacia el martes, cuando predominará un ambiente más seco, ventoso y extremadamente caluroso.

Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura, Nadadores, Sacramento y otros municipios de la región Centro-Desierto también se encuentran dentro del área con posibilidad de lluvias y tormentas. Las precipitaciones no serán uniformes, por lo que algunas localidades podrían recibir lluvias intensas durante periodos cortos, mientras que comunidades cercanas registrarían sólo lloviznas o permanecerían sin lluvia. Para el martes se anticipa un marcado aumento del calor en las planicies y zonas desérticas, además de condiciones favorables para tolvaneras en caminos y carreteras abiertas.

En la región Sureste, conformada por Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras, se mantiene la posibilidad de tormentas entre este domingo y el lunes. Una precipitación intensa de corta duración podría ocasionar encharcamientos, corrientes sobre vialidades, baja visibilidad y complicaciones para la circulación en zonas urbanas. En Arteaga y otros sectores montañosos, el relieve puede generar diferencias importantes en la intensidad de la lluvia y la temperatura. Aunque el martes aumentará el calor, el rango estatal de 40 a 45 grados no significa que Saltillo o las partes altas de Arteaga necesariamente alcancen esos valores, pues normalmente registran temperaturas menores que las planicies del norte, centro y desierto.

Para la región Laguna, que incluye Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero y Viesca, se mantiene la posibilidad de chubascos aislados, actividad eléctrica y fuertes ráfagas entre domingo y lunes. La lluvia será irregular y podrá concentrarse en sectores específicos de la Comarca Lagunera. El martes disminuirá considerablemente el potencial de precipitaciones y volverá a intensificarse el calor, con posibilidad de que las temperaturas superen los 40 grados en sectores urbanos y áreas rurales abiertas.

El SMN pronostica para el lunes 20 de julio se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en el estado. Las tormentas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo, mientras que las rachas de viento alcanzarán entre 40 y 60 kilómetros por hora. El calor comenzará a intensificarse principalmente en el noreste de Coahuila, donde las máximas podrían ubicarse entre 40 y 45 grados.

El martes 21 se presentará el cambio más relevante del periodo. El SMN reduce el pronóstico a lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, por lo que las precipitaciones no ofrecerán un alivio generalizado frente a las altas temperaturas. Para esa jornada se anticipan máximas de entre 40 y 45 grados en Coahuila, junto con viento de componente sur de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.