Localizan a cinco de seis menores desaparecidos en Tabasco; entre ellos joven de Coahuila

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras su repatriación, los adolescentes serían ingresados al albergue Celia González de Rovirosa; sin embargo, alrededor de las 14:30 horas, al arribar al sitio, descendieron de la unidad de transporte y huyeron del lugar, lo que motivó al Instituto Nacional de Migración (INM) a presentar la denuncia correspondiente. Se integró la carpeta de investigación CI-FEIDDP-AA-167/2025 y se activaron Alertas Amber.

Autoridades estatales confirmaron la localización con vida de cinco de los seis menores de edad reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de diciembre en Tabasco , quienes habían sido deportados de Estados Unidos y se encontraban bajo resguardo para su traslado a sus estados de origen.

Luego de labores de búsqueda y verificación, la FGE confirmó la localización de Justin Joan “N”, de 17 años, originario de Coahuila; así como de Jorge Emiliano “N”, de 17 años, de Chihuahua; y de Dilan Caín “N”, de 16; Miguel “N”, de 16, y Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14 años, originarios de Tamaulipas.

Las autoridades destacaron la localización del joven coahuilense, quien ya se encuentra a disposición de las instancias correspondientes para garantizar su protección y el procedimiento de traslado a su entidad de origen, conforme a los protocolos de atención a menores.

Permanece pendiente de ubicar el menor identificado con las iniciales R.V.A., quien presuntamente se habría separado del grupo. La FGE reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero, mientras continúan las investigaciones y los operativos de búsqueda.

(Con información de El Universal)