Localizan a cinco de seis menores desaparecidos en Tabasco; entre ellos joven de Coahuila
Los jóvenes habían sido deportados de Estados Unidos y, tras su repatriación, huyeron al llegar a un albergue en Villahermosa, lo que derivó en la activación de alertas Amber
Autoridades estatales confirmaron la localización con vida de cinco de los seis menores de edad reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de diciembre en Tabasco, quienes habían sido deportados de Estados Unidos y se encontraban bajo resguardo para su traslado a sus estados de origen.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras su repatriación, los adolescentes serían ingresados al albergue Celia González de Rovirosa; sin embargo, alrededor de las 14:30 horas, al arribar al sitio, descendieron de la unidad de transporte y huyeron del lugar, lo que motivó al Instituto Nacional de Migración (INM) a presentar la denuncia correspondiente. Se integró la carpeta de investigación CI-FEIDDP-AA-167/2025 y se activaron Alertas Amber.
Luego de labores de búsqueda y verificación, la FGE confirmó la localización de Justin Joan “N”, de 17 años, originario de Coahuila; así como de Jorge Emiliano “N”, de 17 años, de Chihuahua; y de Dilan Caín “N”, de 16; Miguel “N”, de 16, y Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14 años, originarios de Tamaulipas.
Las autoridades destacaron la localización del joven coahuilense, quien ya se encuentra a disposición de las instancias correspondientes para garantizar su protección y el procedimiento de traslado a su entidad de origen, conforme a los protocolos de atención a menores.
Permanece pendiente de ubicar el menor identificado con las iniciales R.V.A., quien presuntamente se habría separado del grupo. La FGE reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero, mientras continúan las investigaciones y los operativos de búsqueda.
(Con información de El Universal)