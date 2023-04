Localizan en Saltillo a 23 personas reportadas como desaparecidas SLP; descartan secuestro

“Esa información yo no tengo el dato preciso y no me atrevo a hacer un juicio de valor porque no me gustaría entorpecer la investigación de la Fiscalía. Lo importante para nosotros es que las personas ya están a salvo, que se encuentran bien en su integridad física y que ya están bajo resguardo. El resto es información que debe poseer la Fiscalía”.

Maldonado indicó que la desaparición se debió al despojo de la camioneta en la que viajaban las 23 personas, así como de sus pertenencias.

El alcalde de San Felipe agradeció a las autoridades de San Luis Potosí y Coahuila por su rápida intervención en el caso y aseguró que continuarán investigando para determinar las causas de la desaparición y asegurar la seguridad de los ciudadanos.