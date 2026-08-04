Lomas de Lourdes será piloto de restauración ambiental en Saltillo con respaldo de biólogos y vecinos

Organizaciones ciudadanas y especialistas en ciencias biológicas acordaron unir esfuerzos para impulsar una estrategia de restauración ambiental y conservación del patrimonio natural de Saltillo, iniciativa que tendrá como punto de partida la colonia Lomas de Lourdes, donde se desarrollará un proyecto piloto enfocado en el estudio y protección de espacios ecológicos de alto valor. El acuerdo fue dado a conocer por el Consejo de Residentes de Lomas de Lourdes A.C., el Colegio de Biólogos de Coahuila A.C. y representantes de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo, quienes informaron que, durante la última semana de julio de 2026, sostuvieron una reunión de trabajo para establecer una agenda de colaboración basada en la combinación del conocimiento científico y la participación ciudadana.

De acuerdo con el comunicado difundido por las organizaciones, la alianza busca diseñar proyectos con sustento técnico para atender desafíos ambientales derivados del crecimiento urbano, mediante acciones orientadas a la restauración de ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, la protección de áreas verdes y la preservación del patrimonio natural del municipio.

Los participantes señalaron que el objetivo es generar propuestas que, además de proteger el entorno, contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer la resiliencia ambiental de Saltillo frente a los efectos del desarrollo urbano y el cambio en los ecosistemas. En representación del Colegio de Biólogos de Coahuila A.C. participaron el presidente del XIII Consejo Directivo, el biólogo Carlos Álvarez Pereyra; el ingeniero Tim Synnott; la doctora Gabriela Guillén; el doctor Ismael Cabrera, así como otros integrantes del organismo colegiado. Durante el encuentro, las organizaciones coincidieron en que los retos ambientales que enfrenta la ciudad requieren soluciones integrales y de largo plazo, por lo que consideraron indispensable la coordinación entre especialistas, ciudadanos e instituciones para garantizar la protección de los ecosistemas que caracterizan a Saltillo. Como resultado de este primer acercamiento, Lomas de Lourdes fue seleccionada como el proyecto piloto de la iniciativa. En ese sector se realizarán estudios, diagnósticos y acciones encaminadas a conservar espacios naturales estratégicos, con especial atención en el entorno de la colonia y la Sierra de Zapalinamé, considerada una zona clave para mantener el equilibrio ambiental del municipio. Además de los trabajos técnicos, la agenda contempla la organización de actividades de educación ambiental, divulgación científica y participación comunitaria, con el propósito de involucrar a un mayor número de habitantes en el cuidado de los recursos naturales y promover una cultura de sustentabilidad.

El Consejo de Residentes de Lomas de Lourdes A.C. reiteró su compromiso de mantener la colaboración con instituciones académicas, colegios de profesionistas y organizaciones vecinales para impulsar soluciones que favorezcan el desarrollo sostenible de Saltillo. También adelantó que en las próximas semanas se darán a conocer las primeras acciones que integrarán este programa de trabajo conjunto. En la reunión participaron la presidenta del Consejo de Residentes de Lomas de Lourdes A.C., la profesora Nidia Estela Ibarra González; el vicepresidente de la asociación, el arquitecto Felipe Nava Salinas; así como Armando López Romero, representante de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo.

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