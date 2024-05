Los primeros apagones de energía eléctrica en Saltillo

Además, si la luz se va por algunas horas, en medio de una ola de calor el principal dilema radica en no poder encender ventiladores, y la preocupación por la comida refrigerada.

En las últimas semanas el desabastecimiento de energía eléctrica se convirtió en noticia nacional. Coahuila y Saltillo no han estado exentos.

En lo que a la Compañía de Luz se refiere, el inmueble que ocupó se localizó en el cruce de las vialidades Emilio Carranza y Francisco I. Madero, a una cuadra de la Alameda Zaragoza en la Zona Centro de la ciudad. Justo donde ahora se localiza CFE. En ese entonces, se trataba de un edificio de ladrillo que hoy ya no existe.

Al inicio era más común encontrar la luz instaurada en las calles, paulatinamente se fue incorporando a las viviendas. Al tratarse de un servicio nuevo, la prueba y error era cosa del día a día.

No sorprendía cuando el sistema eléctrico fallaba, y no eran tantas las repercusiones como ahora. Nada que no pudiera resolverse con una vela.

TE PUEDE INTERESAR: El primer problema por agua en Saltillo

A la par que los habitantes se acostumbraban a usar la luz, en la ciudad se instalaron negocios especializados en la electricidad.

Uno de ellos fue “Cabello Hermanos” en 1917, ubicado en la calle Abbott, al sur del Teatro García Carrillo. En uno de sus anuncios se podía leer “venta de toda clase de material y artefactos eléctricos”.

Además, hacían “toda clase de reparaciones e instalaciones eléctricas, con todos los requisitos que exige la compañía de luz de la ciudad”.

Por otro lado, se tienen registros de que para 1922, en la Compañía de Luz y Fuerza Motriz Eléctrica de Saltillo S.A., se podrían adquirir “focos de las más acreditadas marcas y materiales para instalaciones de luz a precios sin competencia”. Y por supuesto, también hacían instalaciones de luz.