Fermachem alista construcción en Lerdo, Durango; activistas entregan 180 mil firmas contra la planta

El Gobierno de la República otorgó al proyecto la categoría de estratégico, de acuerdo con Arturo Ortiz Galán, titular de la Unidad de Atracción de Inversiones Extranjeras del Gobierno de Durango, quien informó que la empresa concluyó la ingeniería a detalle y solventó los permisos federales ante la dependencia ambiental.

LERDO, DURANGO.- Mientras la empresa Fermachem se prepara para iniciar en noviembre la construcción de una planta de fertilizantes nitrogenados en Lerdo, colectivos y habitantes de la Comarca Lagunera entregaron más de 180 mil firmas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para exigir que se rechacen los permisos ambientales del proyecto, por sus posibles implicaciones para el Cañón de Fernández y el río Nazas.

Ortiz Galán explicó que entre la última semana de septiembre y los primeros días de octubre concluyó la ingeniería a detalle, desarrollada por la empresa española Técnicas Reunidas, especializada en proyectos industriales de gran escala.

La construcción, que originalmente se contemplaba para octubre, fue reprogramada debido a ajustes en la delimitación del terreno donde se instalará el complejo. Actualmente, la compañía gestiona los permisos correspondientes ante el Ayuntamiento de Lerdo, con la intención de comenzar los trabajos a más tardar en noviembre.

Esta etapa representó una inversión aproximada de 25 millones de dólares y permitió establecer las especificaciones técnicas de la planta, desde las instalaciones eléctricas hasta las tuberías y demás infraestructura necesaria para su operación.

El funcionario señaló que la conclusión de estos estudios era indispensable para avanzar con los trámites municipales de construcción. El ajuste en la delimitación del predio, añadió, también influyó en el calendario previsto para el arranque de las obras.

Según la información proporcionada por el Gobierno de Durango, Fermachem cuenta con el respaldo federal para avanzar en el proyecto, aunque todavía debe completar los procedimientos municipales necesarios para iniciar la construcción.

El funcionario sostuvo que el complejo no utilizará agua extraída de pozos ni afectará al medio ambiente. También anticipó que la inversión, junto con la llegada de otras empresas, contribuirá a la generación de empleos y al desarrollo energético del norte del país.

BUSCAN FRENAR PROYECTO CON 180 MIL FIRMAS

En paralelo al avance anunciado por las autoridades estatales, representantes de colectivos y ciudadanos de municipios de Coahuila y Durango acudieron a las oficinas centrales de la Semarnat, en la Ciudad de México, para presentar más de 180 mil firmas y un análisis técnico independiente contra la instalación de la planta.

La delegación pidió formalmente a la dependencia federal negar los permisos ambientales para el complejo, cuya ubicación, advirtieron, genera preocupación por su cercanía con el Cañón de Fernández, un área natural protegida de Durango y humedal reconocido internacionalmente bajo la Convención Ramsar.

Entre los respaldos entregados se encuentran firmas recabadas tanto de manera presencial en distintos puntos de la región como a través de plataformas digitales. Del total, 3 mil fueron destinadas específicamente a la defensa del parque estatal.

Los representantes solicitaron a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, una revisión exhaustiva del expediente del proyecto antes de que se autorice su desarrollo.

A través de la página La Laguna sin Amoniaco, los participantes difundieron imágenes de la entrega y reiteraron su intención de recurrir a las vías legales disponibles para impedir la instalación de la planta.

En su posicionamiento, señalaron que buscan proteger el Cañón de Fernández, preservar el tramo del río Nazas que consideran vital para la región y defender la disponibilidad de agua para los habitantes de La Laguna.

La oposición ciudadana se centra en los posibles efectos ambientales de una planta de fertilizantes nitrogenados en las inmediaciones de un ecosistema considerado relevante para la conservación. Sin embargo, las preocupaciones expresadas por los colectivos no constituyen, por sí mismas, una determinación técnica sobre los impactos que tendría la instalación.

LAS DOS POSTURAS

El proyecto se encuentra así en medio de dos procesos paralelos: por un lado, las gestiones empresariales y gubernamentales para iniciar la construcción; por otro, la exigencia de organizaciones y habitantes de la Comarca Lagunera para que se revisen sus posibles consecuencias ambientales.

Mientras el Gobierno de Durango sostiene que la planta avanzará bajo las condiciones técnicas y normativas correspondientes, los opositores demandan que la Semarnat evalúe el expediente y rechace las autorizaciones ambientales.

La fecha prevista para el inicio de las obras es noviembre, aunque su concreción dependerá de la conclusión de los trámites pendientes. Por su parte, la petición ciudadana busca que las autoridades federales consideren los argumentos y el análisis técnico presentados antes de resolver sobre los permisos.

El desarrollo del proyecto mantiene en el centro de la discusión regional la relación entre la atracción de inversiones industriales, la protección de los recursos hídricos y la conservación del Cañón de Fernández y el río Nazas.