Luto en la Región Carbonífera: muere Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, exalcalde de Sabinas

El fallecimiento de Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, exalcalde del municipio de Sabinas, fue reportado este jueves, generando múltiples muestras de condolencias por parte de ciudadanos y actores políticos de la Región Carbonífera. Rodríguez Villarreal, contador público de profesión, fue ampliamente identificado como un hombre cercano al campo y a las actividades ecuestres, sectores con los que mantuvo una relación constante tanto en su vida personal como durante su paso por el servicio público. TE PUEDE INTERESAR: Intensifican en Sabinas labores de limpieza y mantenimiento urbano en distintos sectores Asumió la presidencia municipal en 2018 tras resultar vencedor como candidato de una coalición integrada por la Unidad Democrática de Coahuila, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Inicialmente ocupó el cargo durante un año y posteriormente fue reelecto para encabezar la administración municipal correspondiente al periodo 2019-2021.

Durante su gestión impulsó acciones enfocadas al fortalecimiento del sector rural, reflejo de su identidad como hombre de campo y de su interés en el desarrollo de las actividades productivas de la región. Tras conocerse la noticia de su deceso, diversas figuras públicas expresaron mensajes de solidaridad dirigidos a su familia y recordaron su trayectoria política y su participación en la vida pública de la Región Carbonífera.

“Con profundo dolor me uno a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de mi compadre C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal. Pido a Dios nuestro Señor envíe pronto alivio al dolor de sus corazones. Descanse en paz y brille para él la luz perpetua”, expresó Jesús María Montemayor, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural. TE PUEDE INTERESAR: Supervisa alcalde de Sabinas atención a reportes ciudadanos en colonias Por su parte, la organización Bravos de Sabinas y la Fundación Bravitos de Corazón destacaron su cercanía con la comunidad deportiva: “Fue una persona que siempre nos extendió su mano en todo, y ni se diga del béisbol, del cual fue un gran aficionado y seguidor de nuestro equipo”. Asimismo, la exalcaldesa Diana Haro Martínez manifestó: “Me uno a la pena que embarga a la familia Rodríguez Fernández por el sensible fallecimiento de mi muy estimado amigo Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal. A sus hijas Ana, Andrea y Clarisa, así como a sus nietos y a toda su familia, les envío mi más sincero abrazo fraterno y mis condolencias”.

