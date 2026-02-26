¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 26 febrero 2026
    ¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo
    Respuesta. Desde que el evento fue anunciado a finales del 2025 los fans del cantante aseguraron su boleto para el espectáculo. FOTO: OMAR SAUCEDO

El evento será este próximo jueves 6 de marzo a las 20:00 horas en el Parque Las Maravillas; los últimos boletos están disponibles en el sitio Boletitos.com y sucursales de JR. Sombreros

Saltillo será sede de uno de los espectáculos musicales más relevantes del año con la presentación de Yandel Sinfónico, un concierto que fusiona la música urbana con arreglos orquestales interpretados por la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

El evento será este próximo jueves 6 de marzo a las 20:00 horas en el Parque Las Maravillas, con apertura de puertas a partir de las 19:00 horas. De acuerdo con los organizadores, el concierto registra un avance cercano al lleno total, con disponibilidad únicamente en la zona general y mesas laterales.

Durante la rueda de prensa, los organizadores informaron que a escasos días del concierto, sólo quedan disponibles lugares en la zona general —aproximadamente 1,000 boletos— y 40 mesas laterales, que se pueden adquirir en Boletitos.com y JR Sombreros.

$!Talento. El maestro Natanael Espinoza formará parte del evento que ha visitado otros países.
Talento. El maestro Natanael Espinoza formará parte del evento que ha visitado otros países. FOTO: OMAR SAUCEDO

UN SHOW DE ALTO NIVEL

Durante la rueda de prensa, autoridades estatales y municipales destacaron la importancia del evento para la proyección cultural y turística de la ciudad. La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua González, subrayó que la seguridad y capacidad organizativa del estado permiten atraer espectáculos de talla internacional.

El director de la Orquesta Filarmónica del Desierto, Natanael Espinoza, explicó que el concierto representa un reto artístico relevante, ya que los arreglos sinfónicos fueron diseñados específicamente para músicos profesionales. Indicó que participará una orquesta de 40 integrantes, con representación de cuerdas, metales, maderas y percusión, lo que permitirá una fusión equilibrada entre lo sinfónico y lo urbano.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya tienes tu boleto? ‘El Malilla’ encenderá Saltillo con su reguetón mexa y un show de más de dos horas

Finalmente, representantes del sector turístico destacaron que eventos de esta magnitud generan beneficios en hotelería, servicios y comercio, además de posicionar a Saltillo y a Coahuila como sedes confiables para espectáculos de gran formato.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Yandel

Organizaciones


Orquesta Filarmónica Del Desierto

Selección de los editores
Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
Sheinbaum dijo que la cooperación entre ambos países se mantiene sin violaciones a la soberanía.

Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum

Un testimonio en el podcast Penitencia menciona a Carmen Salinas en presuntos delitos. El caso provoca controversia y cuestionamientos sobre la veracidad de relatos carcelarios.

¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video)
¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta
Conoce cuándo se publicará el calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026, posibles fechas de depósito y montos para adultos mayores, mujeres, discapacidad y madres trabajadoras.

Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo?
El influencer Poncho de Nigris solicitó protección a autoridades tras denunciar amenazas de muerte presuntamente vinculadas con la liberación de su exsuegra Juanita Sánchez, conocida como “La Tía”.

¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte
World Aquatics confirmó la suspensión de la parada internacional de clavados programada en Jalisco por razones de seguridad.

Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco