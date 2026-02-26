¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo
Saltillo será sede de uno de los espectáculos musicales más relevantes del año con la presentación de Yandel Sinfónico, un concierto que fusiona la música urbana con arreglos orquestales interpretados por la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.
El evento será este próximo jueves 6 de marzo a las 20:00 horas en el Parque Las Maravillas, con apertura de puertas a partir de las 19:00 horas. De acuerdo con los organizadores, el concierto registra un avance cercano al lleno total, con disponibilidad únicamente en la zona general y mesas laterales.
Durante la rueda de prensa, los organizadores informaron que a escasos días del concierto, sólo quedan disponibles lugares en la zona general —aproximadamente 1,000 boletos— y 40 mesas laterales, que se pueden adquirir en Boletitos.com y JR Sombreros.
UN SHOW DE ALTO NIVEL
Durante la rueda de prensa, autoridades estatales y municipales destacaron la importancia del evento para la proyección cultural y turística de la ciudad. La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua González, subrayó que la seguridad y capacidad organizativa del estado permiten atraer espectáculos de talla internacional.
El director de la Orquesta Filarmónica del Desierto, Natanael Espinoza, explicó que el concierto representa un reto artístico relevante, ya que los arreglos sinfónicos fueron diseñados específicamente para músicos profesionales. Indicó que participará una orquesta de 40 integrantes, con representación de cuerdas, metales, maderas y percusión, lo que permitirá una fusión equilibrada entre lo sinfónico y lo urbano.
Finalmente, representantes del sector turístico destacaron que eventos de esta magnitud generan beneficios en hotelería, servicios y comercio, además de posicionar a Saltillo y a Coahuila como sedes confiables para espectáculos de gran formato.