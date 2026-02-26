¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo

Saltillo será sede de uno de los espectáculos musicales más relevantes del año con la presentación de Yandel Sinfónico, un concierto que fusiona la música urbana con arreglos orquestales interpretados por la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

El evento será este próximo jueves 6 de marzo a las 20:00 horas en el Parque Las Maravillas, con apertura de puertas a partir de las 19:00 horas. De acuerdo con los organizadores, el concierto registra un avance cercano al lleno total, con disponibilidad únicamente en la zona general y mesas laterales.

Durante la rueda de prensa, los organizadores informaron que a escasos días del concierto, sólo quedan disponibles lugares en la zona general —aproximadamente 1,000 boletos— y 40 mesas laterales, que se pueden adquirir en Boletitos.com y JR Sombreros.