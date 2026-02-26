EU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, según su abogado

Por: Jonah E. Bromwich

Un abogado de Nicolás Maduro, el dirigente venezolano que fue extraído de su país por fuerzas estadounidenses el mes pasado y acusado de delitos federales, afirma que el gobierno de Donald Trump impide que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.

El abogado, Barry J. Pollack, dijo en una carta que se dio a conocer el miércoles que, debido a que su cliente, Maduro, y el gobierno de Venezuela están sujetos a sanciones por parte del Departamento del Tesoro, era necesario obtener una licencia para que pudiera representar a Maduro y recibir el pago de sus honorarios desde Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?

El 9 de enero se le concedió la licencia, dijo Pollack, pero tres horas después la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro la modificó para que no autorizara el pago de los costos de la defensa por parte del gobierno venezolano.

Como consecuencia, dijo Pollack en su carta, fechada el 20 de febrero, Maduro no puede pagar sus servicios. Argumentó que el Departamento del Tesoro estaba “interfiriendo en la capacidad de Maduro para contratar un abogado” y en su derecho, reconocido en la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección.

“El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios de Maduro”, escribió Pollack. “Maduro tiene una expectativa legítima de que el gobierno de Venezuela lo haga”.

Pollack dijo que, el 11 de febrero, había pedido al Departamento del Tesoro que restableciera la licencia original. Afirmó que, si el Departamento del Tesoro no actuaba en consecuencia, pediría a Alvin K. Hellerstein, el juez federal que supervisa el caso de Maduro, que intercediera. Ni el Departamento del Tesoro ni el Departamento de Justicia respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.