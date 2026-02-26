EU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, según su abogado
El Departamento del Tesoro interfiere con el derecho constitucional de Nicolás Maduro a contar con asistencia legal, dice su abogado. Maduro, el líder venezolano, se enfrenta a cargos federales
Por: Jonah E. Bromwich
Un abogado de Nicolás Maduro, el dirigente venezolano que fue extraído de su país por fuerzas estadounidenses el mes pasado y acusado de delitos federales, afirma que el gobierno de Donald Trump impide que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.
El abogado, Barry J. Pollack, dijo en una carta que se dio a conocer el miércoles que, debido a que su cliente, Maduro, y el gobierno de Venezuela están sujetos a sanciones por parte del Departamento del Tesoro, era necesario obtener una licencia para que pudiera representar a Maduro y recibir el pago de sus honorarios desde Venezuela.
El 9 de enero se le concedió la licencia, dijo Pollack, pero tres horas después la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro la modificó para que no autorizara el pago de los costos de la defensa por parte del gobierno venezolano.
Como consecuencia, dijo Pollack en su carta, fechada el 20 de febrero, Maduro no puede pagar sus servicios. Argumentó que el Departamento del Tesoro estaba “interfiriendo en la capacidad de Maduro para contratar un abogado” y en su derecho, reconocido en la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección.
“El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios de Maduro”, escribió Pollack. “Maduro tiene una expectativa legítima de que el gobierno de Venezuela lo haga”.
Pollack dijo que, el 11 de febrero, había pedido al Departamento del Tesoro que restableciera la licencia original. Afirmó que, si el Departamento del Tesoro no actuaba en consecuencia, pediría a Alvin K. Hellerstein, el juez federal que supervisa el caso de Maduro, que intercediera. Ni el Departamento del Tesoro ni el Departamento de Justicia respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC por su sigla en inglés, concede licencias para permitir a empresas y particulares celebrar acuerdos que normalmente estarían prohibidos con países sujetos a sanciones estadounidenses. En este caso, si Pollack representara a Maduro o el gobierno venezolano le pagara sin contar con dicha licencia, podría ser penalizado.
Pollack dijo en su carta que, después de que Estados Unidos bloqueó el pago de los costos de defensa por parte de Venezuela, la OFAC había concedido varias licencias que permitían a los estadounidenses realizar transacciones con el gobierno venezolano, incluso cuando, según argumentó, la negación de dichas licencias no habría planteado ninguna controversia constitucional.
No está claro si las circunstancias inusuales de la captura de Maduro tienen algo que ver con la situación. Es posible que el gobierno estadounidense crea que Maduro dispone de otros medios para pagar a su abogado. En ese caso, el Departamento de Justicia puede pedir a Maduro que aporte pruebas de que no posee otros bienes.
La cuestión de los honorarios de la defensa de Maduro —y de quién lo representará exactamente— ha sido un problema desde el principio del caso. Antes de su comparecencia, se le asignó un abogado de oficio, quien fue sustituido por Pollack en la audiencia.
Entonces, otro abogado, Bruce Fein, se unió al caso, y afirmó que había recibido información “de personas situadas de forma creíble en el círculo cercano o la familia del presidente Maduro”, quienes le habían informado que “no confiaban en nadie en la representación inicial de Maduro, organizada apresuradamente”.
Después de que Pollack protestara, el juez apartó a Fein del caso.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en un complejo de Caracas, Venezuela, a principios de enero y trasladados a Estados Unidos, donde Maduro fue acusado ante el Tribunal de Distrito de Manhattan de conspiración narcoterrorista y conspiración para la importación de cocaína. Tanto él como Flores se han declarado inocentes y están recluidos en un centro de detención de Brooklyn.
Pollack dijo en su carta que la licencia concedida al abogado de Flores le permitía recibir del gobierno venezolano fondos para su defensa.
