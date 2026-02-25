La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?

La zona donde cazaron las fuerzas federales a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, que era el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el domingo pasado, era un barrio residencial de 43 casas en Tapalpa, a 35 kilómetros de la carretera federal que conecta a Guadalajara con Colima. La prensa llegó rápidamente al lugar, lo que inició una conversación sobre los excesos y la lujosa cabaña, que en realidad no lo era, apuntó ayer Diego Petersen en El Informador. “Mostrar la casa de un criminal a la prensa, como lo hizo el gobierno mexicano al publicar imágenes del interior de la vivienda de ‘El Mencho’, no sólo alimenta el morbo, sino que alimenta los estereotipos del crimen organizado”, agregó.

Exacto. Impulsan los estereotipos del crimen organizado, de esas vidas en medio de una impúdica ostentación. Se trata, agregó Petersen, de una casa de renta sin personalidad, de cuartos pequeños, con una sala de paredes desnudas y una cocina que luce desordenada y llena de víveres como para alimentar a un ejército, en este caso, literalmente hablando. Vista la casa desde el otro ángulo, no era el lugar donde se escondía un fugitivo que vivía a salto de mata y que andaban buscando por todo Jalisco, por Michoacán o por otros estados, como tantas veces dijeron funcionarios mexicanos. La casa de “El Mencho”, por lo contrario, cuenta otra historia, la de un capo en retiro abrigado por la permeabilidad política y social.

Francisco Santa Ana, reportero de N+, hizo una descripción de la casa: dos grandes refrigeradores, como los que se utilizan para congelar carne y pescados; una cocina integral con muchos jabones de limpieza, abundante comida; un aparato para cardio; una lavadora de lujo, una secadora de ropa y jabón en grandes cantidades para un intenso lavado de ropa. Juan Pablo Pérez Díaz, de El Financiero, agregó: medicinas para enfermedades renales –de lo que padecía Oseguera–, cátsup, mostaza, pan, galletas, agua, refrescos, café y, sobre todo, inflables como los que utilizan los niños. Otras crónicas refieren los televisores, incluso aún uno empaquetado, listo para ser conectado.

La casa no parecía un lugar donde estuviera de paso. Santa Anna precisó que se encontraba en lo alto de una cima, desde donde se podía ver el camino que llevaba a esa cabaña. Al llegar a lo alto, había una pluma para cuidar la entrada a la parte trasera de la casa, donde había amplios lugares de estacionamiento y una cancha de basquetbol. Aparentaba ser un lugar de residencia permanente por la forma como estaba equipada y abastecida, cercana a un hospital que se construyó hace no mucho, donde se atendían enfermedades renales, en una comunidad de poco más de dos mil habitantes, sin registros de que ese sea un padecimiento característico de la zona que, eso sí, se encuentra dentro del perímetro que históricamente ha sido santuario del CJNG.

No era como esas casas llenas de lujo y ostentación de narcos que hemos visto a lo largo de los años, pero menos aún cercana a las guaridas en las que se escondían viejos líderes criminales para evitar ser detectados. El lugar donde se escondía “El Chapo” tras su segunda fuga era una pequeña cabaña rústica de un piso, en El Limón, en el municipio de Tamazula, en la sierra de Durango, que tiene menos de 65 habitantes. Cuando lo encontró la Marina con la colaboración de la CIA –que, como en el caso de “El Mencho”, proporcionó las coordenadas de su ubicación– sólo estaba acompañado por una cocinera –siempre había tenido una cocinera con él en su vida de prófugo– y las dos hijas de ella. Al ser descubierto, corrió hacia el bosque y tropezó hasta que un alambre de púas lo detuvo.

Benjamín Arellano Félix, jefe del Cártel de Tijuana, en su momento la organización criminal más poderosa de México, fue detenido en una casa ubicada en un discreto fraccionamiento en la carretera de Puebla a Cholula en 2002, desvestido y solo, sin ningún escolta. Humberto García Ábrego, que de manera efímera intentó controlar el Cártel del Golfo al ser capturado su hermano Juan, fue detenido en 1994 mientras manejaba una estaquita vieja, también solo, en una carretera poblana. Ismael “El Mayo” Zambada se movía con enorme discreción, custodiado por sólo dos personas. Todos ellos procuraban pasar desapercibidos.

“El Mencho”, por lo que se puede ver en el otro lado de lo público, no estaba realmente escondido, pero tampoco parecía estar en activo. Lo que mostraron las imágenes fue que estaba en un entorno familiar, que los anteriores capos detenidos o abatidos no tenían para no poner en riesgo a sus cercanos. También reflejaron que no tenía preocupación de que pudiera ser detectado por las autoridades, como lo revela el alto consumo de electricidad en su casa, que podría haber sido motivo de sospecha si se hubiera revisado la zona por alteración en los patrones. Tal como aprendieron cárteles y guerrillas de la experiencia de los movimientos armados en Guatemala en los ochenta, cuando fueron desmantelados tras ser ubicados por los militares, asesorados por la CIA, al revisar incrementos anormales en los patrones de consumo de luz y agua.

Las imágenes sugieren una permeabilidad que le permitía a “El Mencho” residir en un santuario, donde la presencia de todo un equipo que lo atendía y cuidaba no despertó ninguna sospecha ni detonó una denuncia. ¿Cuánto tiempo llevaba Oseguera viviendo en ese lugar? Falta esa información. Lo que queda claro es que no era una residencia de paso ni una casa de seguridad, cuyas características distintas pueden ser vistas y analizadas al compararlas con las imágenes de las casas de seguridad de Arturo Beltrán Leyva en la Ciudad de México. Estaba viviendo en un Pueblo Mágico que cada fin de semana duplica su población con el turismo que recibe, en buena medida de Guadalajara.

Las imágenes de su casa exponen finalmente tres cosas: la protección institucional y social que le permitía este tipo de vida, por cualquiera razón que esta fuera; la posibilidad de que él ya no hubiera estado al mando del CJNG, por lo que su estructura permanecería intacta; y la más intrigante, por qué se abrieron las puertas a la casa, que debilita la acción militar contra “El Mencho” y pone en entredicho la información de inteligencia del gobierno mexicano.

