POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera

I. EN VILO

Monclova amanece hoy en medio de la zozobra por saber si el consorcio integrado por Ignition Industries 1870 y Fintech Latam, el fondo encabezado por el enigmático regiomontano David Martínez Guzmán, depositó ayer –o no– la denominada “garantía de seriedad”, por más de 2 mil millones de pesos, que es requisito para participar en la audiencia de subasta que, dentro del proceso de liquidación de AHMSA, se llevará a cabo mañana viernes en la Ciudad de México. El citado consorcio es ya el único postor que podría llegar a la subasta, pues todos los demás competidores han sido descalificados y tenía hasta ayer para depositar la garantía.

II. RIESGO

Por alguna razón difícil de entender, el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, ha mantenido un hermetismo total en los últimos días, de forma que nadie podía decir anoche si se había registrado o no el depósito de la referida garantía. Si ello no ocurrió, la subasta será declarada desierta mañana y se abriría la puerta al peor de los escenarios para el futuro de la acerera, pero también para las regiones Centro y Carbonífera.

III. AMARRADOS

De acuerdo con los entendidos del tema, que la subasta sea declarada desierta por la jueza Ruth Huerta García implica la posibilidad de que AHMSA pase a ser vendida como “fierro viejo” y no como una unidad productiva cuyo adquirente se comprometa a reactivar. El punto fino aquí es que existen algunos “acreedores garantizados”, entre los que figuran la financiera Cargill Financial y Banca Afirme, de Julio Villarreal, los cuales tienen el derecho preferente de que se les asignen activos –que venderían por su cuenta– para recuperar el dinero que le prestaron a la empresa en tiempos de Alonso Ancira.

IV. INCERTIDUMBRE

Si eso ocurriera, sería inevitable la fragmentación de la empresa y una futura nueva subasta se haría sólo con “la padecería” que dejaran las primeras adjudicaciones de activos. Esto último pondría en riesgo que los trabajadores, quienes reclaman indemnizaciones por alrededor de 15 mil millones de pesos, pudieran ver satisfecho su reclamo, pese a la reiterada promesa del Gobierno de la República de asegurar que ellos irán primero. Habrá que estar atentos a lo que ocurra en las próximas horas.

V. DUDAS

Aunque no se conoce aún el texto de la propuesta de reforma que elaboró la Comisión Presidencial que encabeza Pablo Gómez –los mejor enterados aseguran que no se sabrán los detalles hasta el próximo lunes–, hay de entrada dos “sectores” que ven el futuro con optimismo. Los primeros son quienes integran los órganos electorales de los estados; los segundos, los concesionarios de radio y televisión. En el primer caso, el optimismo se basa en el hecho de que el resumen de la iniciativa, difundido ayer en forma de presentación, no dice una sola palabra sobre el futuro de los OPLE’s, lo que lleva a sus miembros a considerar que ya la libraron... otra vez.

VI. AUNQUE...

En el segundo caso, la propuesta ha sido recibida incluso con júbilo, pues se está planteando reducir de 48 a 35 minutos el tiempo diario que se les exige a los concesionarios de medios electrónicos dedicar a difundir la propaganda electoral de los partidos y la autoridad electoral. Aún falta conocer los detalles finos y ahí podría haber sorpresas. Pero, por lo pronto, los consejeros electorales de los estados y los concesionarios pueden sonreír.

VII. CALMA AFUERA... GRILLA ADENTRO

El proceso electoral en Coahuila avanza, por ahora, sin sobresaltos. Sin candidaturas oficiales y apenas en puerta las precampañas, el ambiente luce sereno. Pero –nos dicen– esa calma no se replica al interior del IEC. La disputa por posiciones en la estructura operativa ha vuelto. En ese tablero ubican a la consejera Leticia Bravo, particularmente activa en impulsar la remoción del director de Comunicación, con la intención de que el espacio quede en manos de alguien de su equipo. Cuando el proceso apenas arranca, mover piezas estratégicas nunca es casualidad.

VIII. INFLUENCIA MARCADA

Nos aseguran que la influencia de Leticia Bravo Ostos no termina ahí, pues en la consejería de Layla Miranda las decisiones caminan, casi siempre, en la misma dirección que marca Bravo. Aseguran que no es coincidencia, es alineación automática. La ambición por ampliar el control dentro del Instituto –dicen– no tiene freno visible. La duda es inevitable: ¿Cuál es la intención? ¿Construcción institucional... o captura del poder?

IX. CONTRASTE

La Secretaría de Economía presumió casi 41 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en 2025. El dato nacional es potente y confirma que México sigue siendo destino atractivo en medio de la incertidumbre global y la inseguridad interna. Nuevo León, con Samuel García al frente, captó 3 mil 628 millones de dólares, con un crecimiento de 72.9 por ciento respecto al año previo, colocándose como el segundo receptor del país. La competencia por capital es real y regional. Mientras unos celebran récords nacionales, otros consolidan músculo local. La pregunta para el resto de las entidades es inevitable: ¿quién está haciendo la tarea y quién sólo presume el boletín oficial?