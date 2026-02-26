Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia

/ 26 febrero 2026
    Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia
    Los resultados se producen en un momento en que los fabricantes de automóviles de todo el mundo buscan dar marcha atrás en sus planes de vehículos eléctricos. ESPECIAL.

Se trata de la segunda más importante jamás anunciada por la compañía automovilística francesa, a causa de provisiones extraordinarias

NUEVA YORK.-El gigante automovilístico Stellantis anunció este jueves una pérdida neta de 22 mil 300 millones de euros, es decir unos 26 mil 300 millones de dólares en 2025, esto tras registrar importantes amortizaciones en medio de un importante cambio estratégico.

El conglomerado multinacional, propietario de marcas reconocidas como Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler y Peugeot, registró esta pérdida neta para el ejercicio 2025, en comparación con los 5 mil 500 millones de euros de beneficio del ejercicio anterior.

La pérdida neta se vio afectada por 25 mil 400 millones de euros en amortizaciones, según Stellantis, a medida que la empresa reduce drásticamente su estrategia de vehículos eléctricos.

EL CAMBIO DE LA ESTRATEGIA

Cabe destacar que gigantes del sector, como GM, Ford y Honda, por ejemplo, han anunciado miles de millones de dólares en cargos para amortizar las inversiones en vehículos eléctricos en los últimos meses.

Stellantis anunció la suspensión de su dividendo para 2026, como ya había anunciado, y la emisión de bonos híbridos por un valor de hasta 5 mil millones de euros.

Además reiteró sus previsiones para 2026, que incluyen un aumento porcentual de un dígito medio en los ingresos netos y un margen operativo ajustado de un dígito bajo.

“Nuestros resultados para el ejercicio 2025 reflejan el costo de sobreestimar el ritmo de la transición energética y la necesidad de reajustar nuestro negocio en torno a la libertad de nuestros clientes para elegir entre toda la gama de tecnologías eléctricas, híbridas y de combustión interna”, declaró Antonio Filosa, CEO de Stellantis, en un comunicado.

Aunque las acciones de Stellantis, que cotizan en la Bolsa de Milán, subieron un 0.4% tras la noticia, acumulan una pérdida de más del 31% en lo que va de año.

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

