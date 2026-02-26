Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia

NUEVA YORK.-El gigante automovilístico Stellantis anunció este jueves una pérdida neta de 22 mil 300 millones de euros, es decir unos 26 mil 300 millones de dólares en 2025, esto tras registrar importantes amortizaciones en medio de un importante cambio estratégico.

El conglomerado multinacional, propietario de marcas reconocidas como Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler y Peugeot, registró esta pérdida neta para el ejercicio 2025, en comparación con los 5 mil 500 millones de euros de beneficio del ejercicio anterior.

TE PUEDE INTERESAR: México rompe récord de IED en 2025 con 40 mil 871 mdd

La pérdida neta se vio afectada por 25 mil 400 millones de euros en amortizaciones, según Stellantis, a medida que la empresa reduce drásticamente su estrategia de vehículos eléctricos.

EL CAMBIO DE LA ESTRATEGIA

Cabe destacar que gigantes del sector, como GM, Ford y Honda, por ejemplo, han anunciado miles de millones de dólares en cargos para amortizar las inversiones en vehículos eléctricos en los últimos meses.

Stellantis anunció la suspensión de su dividendo para 2026, como ya había anunciado, y la emisión de bonos híbridos por un valor de hasta 5 mil millones de euros.

Además reiteró sus previsiones para 2026, que incluyen un aumento porcentual de un dígito medio en los ingresos netos y un margen operativo ajustado de un dígito bajo.

“Nuestros resultados para el ejercicio 2025 reflejan el costo de sobreestimar el ritmo de la transición energética y la necesidad de reajustar nuestro negocio en torno a la libertad de nuestros clientes para elegir entre toda la gama de tecnologías eléctricas, híbridas y de combustión interna”, declaró Antonio Filosa, CEO de Stellantis, en un comunicado.

Aunque las acciones de Stellantis, que cotizan en la Bolsa de Milán, subieron un 0.4% tras la noticia, acumulan una pérdida de más del 31% en lo que va de año.