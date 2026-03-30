Luz Elena Morales propone eliminar término ‘sirviente’ del Código Civil de Coahuila

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Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Luz Elena Morales propone eliminar término ‘sirviente’ del Código Civil de Coahuila
    Luz Elena Morales propone sustituir el término “sirvientes” por personas trabajadoras. HOMERO SÁNCHEZ

La iniciativa busca sustituir expresiones consideradas discriminatorias por un lenguaje inclusivo en la legislación estatal

La diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, presentó una iniciativa de reforma para modificar diversos artículos del Código Civil de Coahuila, con el objetivo de eliminar el término “sirviente” y sustituirlo por expresiones que reconozcan la dignidad de las personas trabajadoras. La legisladora argumentó que el lenguaje jurídico no es neutro y puede perpetuar estigmas y desigualdades.

“Las palabras que usamos en la confección de las normas legales transmiten significados y pueden también, infortunadamente, perpetuar estigmas y desigualdades. Y de esa manera, vulnerar el derecho a la igualdad y a la no discriminación”, señaló.

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La propuesta contempla reformas a los artículos 1861, 1867, 1875 y 2862 del Código Civil estatal. Entre los cambios planteados se encuentra sustituir referencias a “sirvientes” por términos como “personas trabajadoras”, “personas trabajadoras del hogar” o expresiones equivalentes, además de ajustar la redacción para hacerla más incluyente y precisa en materia de responsabilidades civiles.

El proyecto, señaló, nace a partir de una propuesta ciudadana elaborada por el licenciado Éric Yafet Marines Zertuche, quien realizó el trabajo de investigación y redacción inicial. La legisladora explicó que el documento fue enriquecido con ajustes técnicos por parte del Poder Legislativo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su análisis y eventual dictamen.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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