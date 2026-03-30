Luz Elena Morales propone eliminar término ‘sirviente’ del Código Civil de Coahuila

La diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, presentó una iniciativa de reforma para modificar diversos artículos del Código Civil de Coahuila, con el objetivo de eliminar el término “sirviente” y sustituirlo por expresiones que reconozcan la dignidad de las personas trabajadoras. La legisladora argumentó que el lenguaje jurídico no es neutro y puede perpetuar estigmas y desigualdades.

“Las palabras que usamos en la confección de las normas legales transmiten significados y pueden también, infortunadamente, perpetuar estigmas y desigualdades. Y de esa manera, vulnerar el derecho a la igualdad y a la no discriminación”, señaló.