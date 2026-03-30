Luz Elena Morales propone eliminar término ‘sirviente’ del Código Civil de Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
La iniciativa busca sustituir expresiones consideradas discriminatorias por un lenguaje inclusivo en la legislación estatal
La diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, presentó una iniciativa de reforma para modificar diversos artículos del Código Civil de Coahuila, con el objetivo de eliminar el término “sirviente” y sustituirlo por expresiones que reconozcan la dignidad de las personas trabajadoras. La legisladora argumentó que el lenguaje jurídico no es neutro y puede perpetuar estigmas y desigualdades.
“Las palabras que usamos en la confección de las normas legales transmiten significados y pueden también, infortunadamente, perpetuar estigmas y desigualdades. Y de esa manera, vulnerar el derecho a la igualdad y a la no discriminación”, señaló.
La propuesta contempla reformas a los artículos 1861, 1867, 1875 y 2862 del Código Civil estatal. Entre los cambios planteados se encuentra sustituir referencias a “sirvientes” por términos como “personas trabajadoras”, “personas trabajadoras del hogar” o expresiones equivalentes, además de ajustar la redacción para hacerla más incluyente y precisa en materia de responsabilidades civiles.
El proyecto, señaló, nace a partir de una propuesta ciudadana elaborada por el licenciado Éric Yafet Marines Zertuche, quien realizó el trabajo de investigación y redacción inicial. La legisladora explicó que el documento fue enriquecido con ajustes técnicos por parte del Poder Legislativo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su análisis y eventual dictamen.