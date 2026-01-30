Autoridades se movilizan tras acoso cibernético hacia joven, en Ramos Arizpe

Una joven fue víctima de acoso cibernético y un intento de extorsión en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con la información proporcionada, la afectada comenzó a recibir una serie de mensajes a través de la red social Instagram, en los que el presunto responsable afirmaba poseer imágenes de contenido íntimo de la joven y amenazaba con difundirlas entre sus familiares.

Como parte de la intimidación, el sujeto la citó en el cruce de las calles David Martínez Soto y Juan Antonio de la Fuente, en la colonia La Loma. Ante esta situación, la joven solicitó apoyo al sistema de emergencias 911, lo que derivó en la inmediata intervención de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe, quienes acudieron al lugar para brindarle acompañamiento y resguardar su integridad.

Los oficiales realizaron recorridos de vigilancia en la zona; sin embargo, no lograron ubicar a ninguna persona relacionada con el reporte. La afectada informó que, al arribar al punto acordado, el presunto responsable se comunicó telefónicamente con ella, argumentando que no lograba localizarla.

Posteriormente, las autoridades le brindaron orientación y le explicaron el modus operandi utilizado en este tipo de extorsiones digitales, además de recomendarle no continuar con el contacto.

Asimismo, se le indicó interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que dará seguimiento a la investigación. Este caso se suma a otros incidentes similares que se registran de manera recurrente a través de redes sociales y dispositivos móviles, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no ceder ante chantajes, evitar encuentros presenciales con personas desconocidas y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a las corporaciones de seguridad.