Mañana toma control Everardo Lazo Chapa de la Región Centro, anuncia Fiscalía de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila presentará este miércoles a su nuevo delegado en la Región Centro. Se trata de Everardo Lazo Chapa, quien asumirá el cargo en sustitución de Miguel Ángel Medina, tras poco más de un año al frente de la representación regional.

El relevo forma parte de ajustes internos en la estructura operativa de la dependencia. En días recientes se informó que Medina se integrará al equipo de trabajo del fiscal general Federico Fernández Montañez, en las oficinas centrales.

La transición ocurre en un contexto de continuidad institucional. Medina aseguró que deja la Región Centro con indicadores favorables en materia de seguridad, resultado —dijo— del trabajo coordinado entre corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales.

Durante su gestión, destacó la colaboración permanente con policías, ministerios públicos y defensores de oficio, así como con autoridades municipales de Monclova, Frontera, Cuatro Ciénegas, San Buenaventura y Candela. Esta coordinación permitió fortalecer las acciones de procuración de justicia en esta zona del estado.

El ahora exdelegado señaló que concluye esta etapa con una evaluación positiva y sin asuntos relevantes pendientes. Expresó además su confianza en que Lazo Chapa dará continuidad a las estrategias implementadas y mantendrá el ritmo de trabajo en la Región Centro.

La presentación oficial del nuevo delegado está prevista para este miércoles, en un acto donde se formalizará el cambio y se delinearán las acciones que continuará la Fiscalía en esta región de Coahuila.