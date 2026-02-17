Refuerzan campaña de vacunación contra el sarampión en la región Centro-Desierto
La campaña se extenderá a Castaños, San Buenaventura, Escobedo y Abasolo para proteger principalmente a niñas y niños
MONCLOVA, COAH.- Ante el incremento de casos de sarampión en el país y el riesgo de propagación por la movilidad entre estados, autoridades de salud, municipales y del estado reforzaron la campaña intensiva de vacunación en la región Centro-Desierto e informaron de brigadas que recorrerán colonias casa por casa con el objetivo de proteger a la población, principalmente a niñas y niños, y prevenir posibles brotes.
El titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha destacó que esta estrategia responde a la necesidad de actuar con prevención ante una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante la aplicación de la vacuna.
“El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante la vacunación. Por ello, esta campaña intensiva casa por casa busca proteger a nuestras niñas y niños, identificar esquemas incompletos y reducir los riesgos en todos los municipios de la región”, señaló.
Explicó que esta acción forma parte de la estrategia de prevención impulsada por el gobernador Manolo Jimenez Salinas y el respaldo de la Secretaria de Salud y el apoyo del programa Mejora Coahuila, a fin de acercar los servicios de salud directamente a las colonias y comunidades.
El funcionario subrayó que la coordinación con los gobiernos municipales ha sido clave para fortalecer la cobertura, al tiempo que reconoció el trabajo del personal de enfermería y brigadas de salud que diariamente recorren los sectores para proteger a la población.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en la vacunación y facilitar el acceso al personal sanitario, al reiterar que se trata de una medida segura, gratuita y fundamental para prevenir complicaciones graves.
“Vacunar es una acción segura, gratuita y una responsabilidad compartida. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para proteger la salud de todas y todos”, enfatizó.
El arranque simbólico de la campaña se realizó en la colonia Aviación del municipio de Frontera donde la alcaldesa Sara Irma Pérez destacó que esta jornada preventiva refleja el compromiso de actuar con responsabilidad y anticipación.
“Esta campaña casa por casa demuestra que aquí no esperamos a que el problema crezca. Aquí trabajamos con prevención, cercanía y en equipo con nuestra gente. La vacuna es segura, gratuita y es la mejor herramienta para proteger a nuestras comunidades”, expresó.
Por su parte, el alcalde de Monclova, señaló que esta campaña forma parte de una estrategia preventiva que ya se implementa en colonias, empresas e instituciones educativas, además de los recorridos domiciliarios, con el objetivo de fortalecer la protección de las familias.
Indicó que los municipios de la región trabajan en unidad con el sector salud para garantizar que las brigadas lleguen a todos los sectores y prevenir la presencia de esta enfermedad en la región.
Durante el evento, Joel Roberto Garza Padilla, en representación de las familias beneficiadas, agradeció la implementación de la campaña, al señalar que brinda tranquilidad a los padres de familia saber que el personal de salud recorre las colonias para proteger a la población infantil.
Las autoridades reiteraron que la campaña continuará en municipios como Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura, Escobedo y Abasolo, mediante brigadas que visitarán los hogares para revisar esquemas de vacunación, aplicar dosis faltantes y orientar a la población, con el objetivo de prevenir el sarampión y proteger la salud de las familias de la región Centro-Desierto.