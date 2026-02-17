Refuerzan campaña de vacunación contra el sarampión en la región Centro-Desierto

MONCLOVA, COAH.- Ante el incremento de casos de sarampión en el país y el riesgo de propagación por la movilidad entre estados, autoridades de salud, municipales y del estado reforzaron la campaña intensiva de vacunación en la región Centro-Desierto e informaron de brigadas que recorrerán colonias casa por casa con el objetivo de proteger a la población, principalmente a niñas y niños, y prevenir posibles brotes. El titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha destacó que esta estrategia responde a la necesidad de actuar con prevención ante una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante la aplicación de la vacuna. TE PUEDE INTERESAR: Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio

“El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante la vacunación. Por ello, esta campaña intensiva casa por casa busca proteger a nuestras niñas y niños, identificar esquemas incompletos y reducir los riesgos en todos los municipios de la región”, señaló. Explicó que esta acción forma parte de la estrategia de prevención impulsada por el gobernador Manolo Jimenez Salinas y el respaldo de la Secretaria de Salud y el apoyo del programa Mejora Coahuila, a fin de acercar los servicios de salud directamente a las colonias y comunidades. El funcionario subrayó que la coordinación con los gobiernos municipales ha sido clave para fortalecer la cobertura, al tiempo que reconoció el trabajo del personal de enfermería y brigadas de salud que diariamente recorren los sectores para proteger a la población. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en la vacunación y facilitar el acceso al personal sanitario, al reiterar que se trata de una medida segura, gratuita y fundamental para prevenir complicaciones graves. “Vacunar es una acción segura, gratuita y una responsabilidad compartida. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para proteger la salud de todas y todos”, enfatizó.