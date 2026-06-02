Manolo Jiménez asegura comicios blindados en Coahuila; despliegue de 10 mil elementos garantiza orden este 7 de junio, asegura

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    Manolo Jiménez asegura comicios blindados en Coahuila; despliegue de 10 mil elementos garantiza orden este 7 de junio, asegura
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que las elecciones del 7 de junio estarán resguardadas por un operativo coordinado entre Ejército, Guardia Nacional, Marina, fiscalías y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. SANDRA GÓMEZ

Con el respaldo de fuerzas municipales, estatales y federales, Coahuila desplegará un operativo de 10 mil elementos para blindar la jornada electoral del 7 de junio y garantizar un proceso pacífico y ordenado

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas garantizó que las elecciones del 7 de junio transcurrirán bajo un esquema de paz y civilidad, confirmando el despliegue de un operativo estratégico que movilizará a 10 mil efectivos de fuerzas municipales, estatales y federales en todo el territorio coahuilense.

El mandatario detalló que la estrategia fue validada en la última sesión de seguridad, donde convergieron autoridades de los tres niveles de gobierno, junto a funcionarios del IEC y del INE.

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Para el día de los comicios, se habilitarán mesas de mando regionales y una central operativa en Saltillo, con presencia activa del Ejército, Guardia Nacional, Marina y fiscalías.

“Existe una coordinación ejemplar; estamos convencidos de que será un proceso pacífico”, afirmó Jiménez Salinas, quien invitó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con total confianza y seguridad.

Al ser cuestionado sobre rumores en redes sociales respecto a posibles interferencias, el titular del Ejecutivo descartó riesgos, subrayando que las mesas de seguridad están diseñadas precisamente para disipar especulaciones y desmentir noticias falsas.

“El objetivo es trabajar en unidad para evitar chismes y asegurar que los ciudadanos confíen en el proceso”, puntualizó.

El dispositivo de vigilancia iniciará días previos a la jornada. Asimismo, el gobernador confirmó que su administración ha cancelado actos masivos, limitándose a labores de supervisión.

El gobernador coahuilense hizo un llamado a la civilidad, destacando que las campañas en la entidad se han mantenido dentro de un marco de respeto democrático.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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