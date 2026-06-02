Manolo Jiménez asegura comicios blindados en Coahuila; despliegue de 10 mil elementos garantiza orden este 7 de junio, asegura

El mandatario detalló que la estrategia fue validada en la última sesión de seguridad, donde convergieron autoridades de los tres niveles de gobierno, junto a funcionarios del IEC y del INE.

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas garantizó que las elecciones del 7 de junio transcurrirán bajo un esquema de paz y civilidad, confirmando el despliegue de un operativo estratégico que movilizará a 10 mil efectivos de fuerzas municipales, estatales y federales en todo el territorio coahuilense.

Para el día de los comicios, se habilitarán mesas de mando regionales y una central operativa en Saltillo, con presencia activa del Ejército, Guardia Nacional, Marina y fiscalías.

“Existe una coordinación ejemplar; estamos convencidos de que será un proceso pacífico”, afirmó Jiménez Salinas, quien invitó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con total confianza y seguridad.

Al ser cuestionado sobre rumores en redes sociales respecto a posibles interferencias, el titular del Ejecutivo descartó riesgos, subrayando que las mesas de seguridad están diseñadas precisamente para disipar especulaciones y desmentir noticias falsas.

“El objetivo es trabajar en unidad para evitar chismes y asegurar que los ciudadanos confíen en el proceso”, puntualizó.

El dispositivo de vigilancia iniciará días previos a la jornada. Asimismo, el gobernador confirmó que su administración ha cancelado actos masivos, limitándose a labores de supervisión.

El gobernador coahuilense hizo un llamado a la civilidad, destacando que las campañas en la entidad se han mantenido dentro de un marco de respeto democrático.