Manolo Jiménez enumera obras y proyectos llevados a cabo en febrero en todas las regiones de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó un balance de las acciones, obras y programas que durante febrero se llevaron a cabo en todas las regiones del estado, destacando el trabajo conjunto entre sociedad civil organizada, iniciativa privada, ciudadanía y los tres órdenes de gobierno.

“Febrero fue un mes de mucho trabajo y resultados en todas las regiones del Estado”, afirmó el Mandatario estatal al detallar que las estrategias abarcaron rubros clave como seguridad, desarrollo económico, infraestructura social, educación y salud.

REGIÓN SURESTE; SEGURIDAD, SALUD E INVERSIÓN

En la Región Sureste, el gobernador informó que sesionó el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (Consede Sureste) y se supervisaron los avances de construcción de la Expo Coahuila, como parte del fortalecimiento económico y organizativo de la zona.

En Saltillo, se entregaron Obras Sociales a Pasos de Gigante y se dio arranque al programa “Aquí andamos al 100”. Asimismo, comenzó la construcción del Hospital Regional de Especialidades, proyecto considerado estratégico para ampliar la cobertura y calidad de los servicios médicos.

En Parras de la Fuente, iniciaron operaciones la empresa Daimay y se realizó un recorrido por Artistic Milliners, acciones orientadas a fortalecer la inversión y la generación de empleo.

En Ramos Arizpe, el mandatario recibió al embajador y al ministro de Comercio de Canadá en las instalaciones de Magna, reforzando la relación económica bilateral y la confianza en la entidad como destino de inversión.

Además, asistió al informe del DIF Coahuila, donde se reafirmó el compromiso social con las familias más vulnerables; encabezó la conmemoración del Día del Ejército en sesión solemne y tomó protesta al nuevo Consejo Ciudadano de Prevención y Combate de Incendios Forestales.

También acompañó al alcalde de Saltillo en el arranque del programa Colonias al 100 y lanzó la serie de congresos “300 Pa’ delante”, estrategia de liderazgo dirigida a jóvenes del Sureste que se extenderá al resto del estado.

LAGUNA, CENTRO-DESIERTO, NORTE Y CARBONÍFERA: OBRAS Y DESARROLLO REGIONAL

En la Región Laguna, el Gobernador tomó protesta a Fomec Laguna y asistió al segundo informe del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, fortaleciendo la agenda educativa e institucional.

En Torreón se pusieron en marcha Grandes Obras, un programa histórico de drenaje sanitario y una Macrobrigada Mejora; además, se conmemoró con orgullo el Día de la Bandera. En San Pedro de las Colonias se desplegaron apoyos y programas sociales para más familias.

En la Región Centro–Desierto continuaron las obras sociales; en Monclova se entregaron obras y viviendas para diversas familias, en coordinación con la Presidenta.