Manolo Jiménez enumera obras y proyectos llevados a cabo en febrero en todas las regiones de Coahuila

Coahuila
/ 28 febrero 2026
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas supervisó avances de obras estratégicas y encabezó programas sociales en distintas regiones de Coahuila durante febrero. CORTESÍA

Seguridad, salud, inversión y obras sociales marcan la agenda estatal

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó un balance de las acciones, obras y programas que durante febrero se llevaron a cabo en todas las regiones del estado, destacando el trabajo conjunto entre sociedad civil organizada, iniciativa privada, ciudadanía y los tres órdenes de gobierno.

“Febrero fue un mes de mucho trabajo y resultados en todas las regiones del Estado”, afirmó el Mandatario estatal al detallar que las estrategias abarcaron rubros clave como seguridad, desarrollo económico, infraestructura social, educación y salud.

TE PUEDE INTERESAR: José María Morales pide licencia para buscar diputación local en Coahuila

REGIÓN SURESTE; SEGURIDAD, SALUD E INVERSIÓN

En la Región Sureste, el gobernador informó que sesionó el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (Consede Sureste) y se supervisaron los avances de construcción de la Expo Coahuila, como parte del fortalecimiento económico y organizativo de la zona.

En Saltillo, se entregaron Obras Sociales a Pasos de Gigante y se dio arranque al programa “Aquí andamos al 100”. Asimismo, comenzó la construcción del Hospital Regional de Especialidades, proyecto considerado estratégico para ampliar la cobertura y calidad de los servicios médicos.

En Parras de la Fuente, iniciaron operaciones la empresa Daimay y se realizó un recorrido por Artistic Milliners, acciones orientadas a fortalecer la inversión y la generación de empleo.

En Ramos Arizpe, el mandatario recibió al embajador y al ministro de Comercio de Canadá en las instalaciones de Magna, reforzando la relación económica bilateral y la confianza en la entidad como destino de inversión.

Además, asistió al informe del DIF Coahuila, donde se reafirmó el compromiso social con las familias más vulnerables; encabezó la conmemoración del Día del Ejército en sesión solemne y tomó protesta al nuevo Consejo Ciudadano de Prevención y Combate de Incendios Forestales.

También acompañó al alcalde de Saltillo en el arranque del programa Colonias al 100 y lanzó la serie de congresos “300 Pa’ delante”, estrategia de liderazgo dirigida a jóvenes del Sureste que se extenderá al resto del estado.

LAGUNA, CENTRO-DESIERTO, NORTE Y CARBONÍFERA: OBRAS Y DESARROLLO REGIONAL

En la Región Laguna, el Gobernador tomó protesta a Fomec Laguna y asistió al segundo informe del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, fortaleciendo la agenda educativa e institucional.

En Torreón se pusieron en marcha Grandes Obras, un programa histórico de drenaje sanitario y una Macrobrigada Mejora; además, se conmemoró con orgullo el Día de la Bandera. En San Pedro de las Colonias se desplegaron apoyos y programas sociales para más familias.

En la Región Centro–Desierto continuaron las obras sociales; en Monclova se entregaron obras y viviendas para diversas familias, en coordinación con la Presidenta.

$!Manolo Jiménez encabezó la ceremonia de apertura de la empresa Daimay.
Manolo Jiménez encabezó la ceremonia de apertura de la empresa Daimay. CORTESÍA

Para la Región Norte, en Piedras Negras inició la ampliación del bulevar Fausto Z. Martínez; mientras que en Nava se realizó el Mercadito Mejora, acercando apoyos y servicios a la población.

En la Región Carbonífera, en Múzquiz se entregaron obras enfocadas en movilidad; en San Juan de Sabinas se inauguraron una cancha y el Gimnasio Auditorio regional; y en Sabinas se concluyeron trabajos de pavimentación y recarpeteo.

A nivel nacional, el mandatario acompañó el Plan de Justicia en Pasta de Conchos, a 20 años de la tragedia, y participó en la toma de protesta de Javier Díaz en la Asociación de Alcaldes, además de dar seguimiento a proyectos estratégicos y a la coordinación intergubernamental.

“Seguimos trabajando con orden y rumbo, fortaleciendo la seguridad, impulsando la inversión y mejorando la calidad de vida de las familias coahuilenses”, concluyó el gobernador en su recuento mensual.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

