Manolo Jiménez, gobernador mejor evaluado del norte de México al cierre del 2025, según Mitofsky

Coahuila
/ 26 enero 2026
    Los resultados del Ranking Mitofsky colocan a Coahuila como la entidad mejor evaluada del norte de México. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Coahuila se posicionó como referente en evaluación ciudadana al cierre de 2025, luego de que el gobernador Manolo Jiménez se ubicara como el mandatario con mayor nivel de aprobación en la región Norte

El gobernador Manolo Jiménez concluyó el año 2025 como el mandatario estatal con mejor aprobación ciudadana en la región Norte de México, al alcanzar 54.8 por ciento, de acuerdo con el Ranking Mitofsky Capítulo: gobernadores y gobernadoras de México, medición realizada para El Economista.

Aunque en el balance nacional se ubicó en la sexta posición general, el resultado coloca a Coahuila como la entidad mejor evaluada del norte del país, en un contexto donde ningún gobernador o gobernadora superó el umbral de los 60 puntos de aprobación considerados como nivel “sobresaliente”.

El estudio revela que, por regiones, otros mandatarios también encabezaron la percepción ciudadana: Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, lideró en el Bajío-Occidente con 55.9 por ciento; Clara Brugada hizo lo propio en la región Centro con 54.5 por ciento, mientras que Mara Lezama se colocó al frente del Sur y la Península con 57.4 por ciento, el nivel más alto del país.

A nivel nacional, las y los gobernadores de las 31 entidades federativas, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cerraron diciembre de 2025 con un promedio mensual de aprobación de 49.7 por ciento, lo que representó una ligera baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a noviembre.

El comportamiento mensual mostró variaciones relevantes: 15 mandatarios registraron una disminución en su nivel de aprobación (12 de Morena, dos de Movimiento Ciudadano y uno del PRI), mientras que otros 15 mejoraron su evaluación ciudadana (nueve de Morena, cuatro del PAN, uno del PRI y uno del PVEM). Dos gobernantes mantuvieron sin cambios su calificación respecto al mes previo.

En cuanto a los rangos de aprobación, 18 mandatarios se ubicaron en el nivel “alto”, con porcentajes de entre 50 y 59.9; 12 se posicionaron en el nivel “medio”, de 40 a 49.9, y dos cerraron con niveles considerados “bajos”, al quedar por debajo de los 39.9 puntos. Ninguno alcanzó la categoría de aprobación “sobresaliente”.

El análisis también señala que los ocho gobernadores pertenecientes a partidos de oposición a Morena registraron, en promedio, una mejor evaluación ciudadana que los 24 mandatarios del partido en el gobierno federal: 53.3 por ciento frente a 48.4 por ciento, respectivamente.

La medición se realizó a partir de entrevistas a 130 mil 556 personas mayores de 18 años en todo el país, quienes participaron a través de dispositivos móviles, según la metodología reportada por Mitofsky para El Economista.

