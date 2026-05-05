Manolo Jiménez pide campañas de altura y sin polarización en Coahuila

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    Manolo Jiménez pide campañas de altura y sin polarización en Coahuila
    El Gobernador exhortó a que las campañas se apeguen a la ley y promuevan mejoras para el estado. HOMERO SÁNCHEZ

Garantiza el Gobernador condiciones de paz y seguridad para el desarrollo del proceso electoral

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, hizo un llamado a los actores políticos a desarrollar campañas electorales propositivas y de altura, que eviten la polarización y se enfoquen en la construcción del estado.

“Que sean campañas a la altura de las y los coahuilenses; campañas ordenadas, donde se cumpla con la ley, y propositivas, en las que se ponga sobre la mesa cómo mejorar nuestro estado”, expresó el mandatario.

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Jiménez Salinas exhortó a las y los candidatos a dejar de lado la división, al señalar que la ciudadanía está cansada de la “grilla” y de los discursos destructivos que solo buscan fragmentar a la sociedad durante los procesos electorales.

“Quien aspire a llegar al Congreso local tiene que plantear cómo va a mejorar, cómo va a aportar y cómo va a sumar; no a dividir, no a grillar, no a polarizar ni a destruir”, recalcó.

En cuanto a la seguridad, el titular del Ejecutivo aseguró que existen condiciones para que tanto candidatos como ciudadanía participen en un clima de tranquilidad y certeza en todas las regiones de Coahuila.

“En lo general hay garantías para todas y todos los coahuilenses de vivir en un estado tranquilo y en paz. Todos los días trabajamos para lograr y mantener estas condiciones”, sostuvo.

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No obstante, aclaró que en materia de seguridad “no se puede bajar la guardia” ni “echar campanas al vuelo”, por lo que se mantiene una vigilancia permanente y una coordinación estrecha entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, destacó que Coahuila se mantiene como uno de los mejores estados para vivir, gracias a sus indicadores de estabilidad laboral y estado de derecho, los cuales deben preservarse durante y después del proceso electoral.

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Manolo Jiménez Salinas

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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