Manolo Jiménez pide campañas de altura y sin polarización en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, hizo un llamado a los actores políticos a desarrollar campañas electorales propositivas y de altura, que eviten la polarización y se enfoquen en la construcción del estado. “Que sean campañas a la altura de las y los coahuilenses; campañas ordenadas, donde se cumpla con la ley, y propositivas, en las que se ponga sobre la mesa cómo mejorar nuestro estado”, expresó el mandatario.

Jiménez Salinas exhortó a las y los candidatos a dejar de lado la división, al señalar que la ciudadanía está cansada de la “grilla” y de los discursos destructivos que solo buscan fragmentar a la sociedad durante los procesos electorales. “Quien aspire a llegar al Congreso local tiene que plantear cómo va a mejorar, cómo va a aportar y cómo va a sumar; no a dividir, no a grillar, no a polarizar ni a destruir”, recalcó. En cuanto a la seguridad, el titular del Ejecutivo aseguró que existen condiciones para que tanto candidatos como ciudadanía participen en un clima de tranquilidad y certeza en todas las regiones de Coahuila. “En lo general hay garantías para todas y todos los coahuilenses de vivir en un estado tranquilo y en paz. Todos los días trabajamos para lograr y mantener estas condiciones”, sostuvo.

No obstante, aclaró que en materia de seguridad “no se puede bajar la guardia” ni “echar campanas al vuelo”, por lo que se mantiene una vigilancia permanente y una coordinación estrecha entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Finalmente, destacó que Coahuila se mantiene como uno de los mejores estados para vivir, gracias a sus indicadores de estabilidad laboral y estado de derecho, los cuales deben preservarse durante y después del proceso electoral.

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